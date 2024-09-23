أيقونة الإغراء.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بإطلالة جريئة

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي محركات البحث على جوجل في الساعات الأخيرة، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي توضح كيف قضت إجازتها الصيفية بإطلالات أنيقة ومريحة تناسب الأجواء الحارة.

يرصد " الموجز" أبرز إطلالتها الصيفية في السياق التالي

هيفاء وهبي برفقة أصدقائها

ظهرت هيفاء وهبي في الصور برفقة أصدقائها وفي لقطات منفردة داخل منزلها، مما أضفى لمسة شخصية على إطلالاتها.

ألوان صيفية مبهجة

تعتمد هيفاء وهبي أسلوباً خاصاً ومبتكراً في اختيار إطلالاتها، سواء كانت يومية أو خاصة بالمناسبات والحفلات.

تُظهر اختياراتها تنسيقاً مميزاً للأزياء، حيث تواكب أحدث صيحات الموضة العالمية.

هذا الصيف، اتجهت إلى الألوان الصيفية المبهجة والتصاميم الحيوية، من الفساتين الضيقة الملونة إلى التنانير الواسعة المزركشة.

صيحة هذا الصيف

من الواضح أن هيفاء وقعت في حب صيحة القماش المخرم، حيث ارتدته بطرق مبتكرة.

كان من أبرز إطلالاتها طقم باللون البنفسجي الفاتح، يتكون من توب بحمالات رفيعة وبنطال واسع، نسقته بحقيبة من Hermés باللون الزهري.

كما اختارت فستاناً أبيض طويلاً مع فتحة على شكل V عند منطقة الصدر، مما أضفى جاذبية خاصة على إطلالتها.

جاذبية الألوان والقصات

هيفاء تألقت أيضاً بفستان قصير مخرم باللون الأخضر، يتميز بقصته الجريئة التي تشبه قمصان النوم.

هذه الإطلالة كانت مصحوبة بحقيبة متوسطة الحجم من Hermés باللون الأخضر الزيتي، مما أكمل لمسة الأناقة والجاذبية.

تسريحات ومكياج مميز

من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء تسريحات متنوعة تتناسب مع كل إطلالة.

تنوعت تسريحات شعرها بين رفعه بالكامل أو تركه منسدلاً، بينما اختارت مكياجاً قوياً يُبرز ملامح جمالها.

أزمة الأغاني على تيك توك

على جانب آخر، تناولت هيفاء أزمة حذف أغانيها من تطبيق "تيك توك"، حيث كتبت عبر حسابها على منصة X توضيحات حول القرار المفاجئ من شركة روتانا.

وأكدت أن حقوق أغانيها تعود لها، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذا الأمر.

مشروعات جديدة

وفي سياق متصل، انتهت هيفاء من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، والذي من المقرر أن يُعرض في موسم الصيف هذا العام.

الفيلم ينتمي إلى إطار الرومانسية الكوميدية، ويضم مجموعة من النجوم مثل بيومي فؤاد وكريم عفيفي.



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