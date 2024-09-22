هيفاء وهبي تنتهي من تصوير "ولاد المحظوظة" وتستعد للعرض قريبًا

أنهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، بعد فترة من التوتر مع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، لتستعد لطرحه قريبًا في دور العرض، هذا الخبر يأتي بعد انفراجة في أزمتها مع النقابتين، مما يعزز فرص عودة الفيلم للواجهة بشكل قوي، ويكشف الموجز تفاصيل أكثر عن هذا العمل المنتظر.

تفاصيل فيلم هيفاء وهبي الجديد "ولاد المحظوظة"

حاليًا، يخضع فيلم "ولاد المحظوظة" لعمليات المونتاج والمكساج بعدما انتهت هيفاء وهبي من تصوير جميع المشاهد، هذا الفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ويشارك هيفاء في بطولته عدد من النجوم الشباب، مثل كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي. العمل يعد بتقديم قصة جديدة ومميزة، ويتوقع أن يلقى نجاحًا كبيرًا خاصة بعد زوال العقبات التي واجهتها الفنانة.

أزمة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية

في سياق آخر، استطاعت هيفاء وهبي أن تنهي أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية، حيث تم رفع قرار إيقافها عن العمل في مصر، وجاء ذلك بعد جلسة صلح جمعتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري. وفي هذه الجلسة، عبرت هيفاء عن امتنانها لنقابة المهن الموسيقية لدورها في تقريب وجهات النظر، قائلة:"أنا بشكر نقابة المهن الموسيقية على تفهمها لتقريب وجهات النظر ووقوفها جنبي، وبشكرهم أنهم جابوا لي حقي عن أي سوء تفاهم حصل، وأنا دايما بشتغل في مصر تحت جناح نقابة الموسيقيين وشكرا ياسر."

عودة قوية للفنانة هيفاء وهبي

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة قوية لهيفاء وهبي على الساحة الفنية، سواء في السينما أو الغناء، بعد أن تجاوزت هذه الأزمة. جمهورها ينتظر عرض "ولاد المحظوظة" بفارغ الصبر، حيث يُعتبر الفيلم إضافة مهمة لمسيرتها الفنية. وبفضل الدعم الذي تلقته من النقابات، قد تكون هذه العودة مشفوعة بمزيد من الأعمال الفنية الناجحة.

ختامًا، يبدو أن هيفاء وهبي تمكنت من قلب الطاولة لصالحها، ومن المتوقع أن يكون فيلم "ولاد المحظوظة" بداية جديدة لعهد فني مميز.

اقرأ أيضًا:

هيفاء وهبي ترفع قضية ضد روتانا بسبب اختفاء ألبوم "بابا فين"



هيفاء وهبي تعود لجمهورها في مصر بحفل جماهيري بعد رفع الإيقاف عنها: "حب الناس نعمتي"

