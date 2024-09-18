هيفاء وهبي تعلق على إنفجارات لبنان: الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء للمصابين

علقت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام علي الأحداث المثيرة حاليا في لبنان من انفجارات وسقوط الكثير من الضحايا خلال الساعات القليلة الماضية، متنمنية لهم الرحمة والشفاء العاجل، وتستعرض الموجز تفاصيل المنشور

هيفاء وهبي تعلق على أحداث لبنان

وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وقالت: الله يحمي لبنان، ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء، والرحمة والسلام لأرواح الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

هيفاء وهبي تدعم لبنان

آخر أعمال هيفاء وهبي

في وقت سابق، طرحت هيفاء وهبي، أحدث فيديو كليب لها بعنوان «يا نحلة»، وهي أغنية من كلمات: مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع، وميكس وماسترينغ سليمان دميان، وتصوير محمد يوسف.

هيفاء وهبي تعلق على إنفجار لبنان: الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء للمصابين

آخر حفلات هيفاء وهبي

وأحيت المطربة هيفاء وهبي، حفلا غنائيا بالمغرب، وسط حضور جماهيري ضخم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين.

ودخلت هيفاء وهبي، في نوبة بكاء، أثناء كلمتها على مسرح مهرجان موازين، وقالت لجمهورها بالحفل: «أنتم أغلى الناس على قلبي، اشتقت لكم كتير، بحبكم كتير، وأهلًا وسهلًا بكم، وشكرًا لاحتضاني في هذا البلد، البلد العزيز على قلبي والشعب الراقي، أنتم ناس عزاز على قلبي، الله يخليكم شعب وسيادة وتحت رعاية وجناح جلال الملك محمد السادس الله يحفظه ويحفظ شعبه».

وفي سياق آخر، أعلنت هيفاء وهبي عن انتهائها من تصوير فيلمها الجديد "جوري - ولاد المحظوظة"، والذي من المقرر عرضه خلال موسم الصيف القادم، الفيلم من إخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم بيومي فؤاد ورشا مهدي.

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