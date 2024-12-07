مين معاها في الصورة؟.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بخبر خطبتها

تصدر اسم ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تريند جوجل، بعد ظهورها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري وظهرت وهي تحتضن يد شاب وبهذه الطريقة أعلنت خطوبتها، مما جعل المتابعين يتسألون عن حقيقة الخبر.

ويكشف موقع الموجز يكشف لنا حقيقة خطوبة ابنة هيفاء وهبي.

حقيقة خطوبة ابنة هيفاء وهبي

قامت إبنة النجمة هيفاء وهبي بنشر صورة ليدها وهي تضع خاتماً في إصبعها، أثناء تواجدها في الكويت، كاشفة بأنها في علاقة جديدة بعد فترة من إعلان انفصالها عن والد ابنتيها، اللتين لم تظهرا معها على السوشيال ميديا منذ فترة طويلة.

خطوبة ابنة هيفاء وهبي

وما أثار الجدل هو أن ابنة الفنانة هيفاء لم تعلق أو توضح هوية من معها في الصورة بل اكتفت بكتابة حرف A، ولكنها أكدت خطوبتها من خلال تعليقاتها على تبريكات محبيها الذين حرصوا على إعادة نشر الصورة وتوجيه التهنئة بالخطوبة لها ولحبيبها الجديد.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

لماذا أخفت ابنة هيفاء وهبي حياة ابنتيها عن الجمهور؟

بالرغم من أن يتابع زينب فياض ابنة هيفاء، مليون ونصف متابع عبر تطبيق الانستجرام، إلا أنها قامت بحذف جميع صورها ومقاطعها الطريفه التي تجمعها بأبنتيها، تاركه فقط الصورة التي أعلنت من خلالها ارتباطها من جديد وهو ما تفاعل معه محبيها بشكل واسع، معتبرين بأنها تعلن من خلال هذا التصرف انتقالها إلى مرحلة جديدة ومختلفة من حياتها، متمنيين لها السعادة والهناء في حياتها الشخصية.



طلاق ابنة الفنانة هيفاء وهبي

أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طلاقها عن وزوجها والد طفلتيها «رهف ودانييلا»، في نوفمبر عام 2023، حيث أشارت إلى أنه تم الطلاق بطريقة راقية، ودون أي أزمات أو مشاكل.

وأجابت زينب فياض على سؤال من إحدى متابعيها من خلال خاصية ستوري موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حول طلاقها، وعلقت على السؤال والإجابة عليه بجملة: «كل شيء في الحياة قسمة ونصيب».

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