بعد انتهاء الحرب.. هيفاء وهبي تبعث برسالة أمل وسلام للبنان وغزة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تعليقًا مؤثرًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تناولت فيه مشاعرها بعد انتهاء الحرب على لبنان، حيث دعت إلى التكاتف لإعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل، مؤكدة على أهمية الأمل والسلام في تجاوز المآسي.

يرصد موقع الموجز رسالة هيفاء وهبي التي نشرتها بعد انتهاء الحرب على لبنان.

هيفاء وهبي

دعوة هيفاء وهبي للسلام

أعربت هيفاء وهبي في منشورها عن ارتياحها لانتهاء الحرب قائلة: "انتهت الحرب اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام."

وأشارت هيفاء وهبي إلى أن التحديات المقبلة تكمن في إعادة إعمار ما تهدّم وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر.

هيفاء وهبي تدعم غزة بهذه الرسالة

اختتمت هيفاء وهبي منشورها برسالة تضامن مع أهل غزة، قائلة: "إلى إخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب.. قلوبنا وصلواتنا معكم."

مسلسل هيفاء وهبي الجديد

في سياق آخر، بدأت هيفاء وهبي جلسات العمل للتحضير لمسلسلها الجديد "بمية الدهب"، بالتعاون مع المخرج مرقس عادل ومؤلف العمل تامر عبد المنعم.

وتهدف الجلسات إلى الاتفاق على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير منتصف ديسمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل "بمية الدهب" بطولة هيفاء وهبي

ينتمي مسلسل "بمية الدهب" إلى نوعية الأعمال التشويقية، وسيتم تصويره في عدة مواقع تشمل مصر، قبرص، لندن، وبيروت وتدور القصة من تأليف وسيناريو الفنان تامر عبد المنعم، فيما يشارك في البطولة كل من الفنان أحمد وفيق والفنان محمد لطفي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان المقبل.

هيفاء وهبي

ميزانية ضخمة وإنتاج مميز

أعرب المخرج مرقس عادل عن حماسه للعمل مع هيفاء وهبي في المسلسل، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل تحديًا كبيرًا بميزانية تتجاوز 90 مليون جنيه، وسيتم تصويره في مواقع متعددة لإضفاء طابع عالمي على العمل.

أخر أعمال هيفاء وهبي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي السينمائية كان فيلم "رمسيس باريس"، الذي عُرض في شهر إبريل من العام الماضي في دور العرض، وحقق إيرادات بلغت 4 ملايين جنيه، وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، وسميرة مقرون، إلى جانب ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، مثل مصطفى خاطر، أوس أوس، سامي مغاوري، وأحمد كشك. العمل من فكرة محمود حجازي، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

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