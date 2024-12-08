قامت الشركة المنتجة لمسلسل "بمية دهب"، الذي تلعب بطولته الفنانة هيفاء وهبي، بتأجيل عرضه إلى موسم رمضان المقبل 2026، بعدما كان من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

أسباب خروج مسلسل بمية الدهب لهيفاء وهبي من دراما رمضان

ويرصد موقع الموجز أسباب خروج مسلسل بمية الدهب لهيفاء وهبي من دراما رمضان، جاء هذا القرار نتيجة ارتفاع ميزانية العمل، وعدم انتهاء مؤلفه الفنان تامر عبد المنعم من كتابة جميع حلقاته حيث انتهى فقط من كتابة 11 حلقة فقط.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل بمية الدهب قد كشفت قبل أيام قليلة عن البوستر الرسمي للمسلسل، إلا أن الظروف المستجدة دفعتها إلى تأجيل المشروع لعام 2026، المسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل، ويعد من الأعمال التي ينتظرها الجمهور بشغف نظرًا لعودة هيفاء وهبي للدراما الرمضانية بعد غياب، ويشاركها في بطولة العمل أحمد وفيق، محمد لطفي.

هيفاء وهبي

آخر ظهور رمضاني للفنانة هيفاء وهبي

يذكر أن آخر ظهور رمضاني لهيفاء وهبي كان في مسلسل "أسود فاتح"، الذي قدمته بالتعاون مع المنتج صادق الصباح عام 2021، وحقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه.

فيلم ولاد المحظوظة بطولة هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، انتهت هيفاء مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد"ولاد المحظوظة"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، ومن المنتظر الإعلان عن موعد طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا، والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان ويضم كوكبة مميزة من النجوم، منهم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، محمود الليثي، توني ماهر، وآخرون من النجوم.

هيفاء وهبي

فيلم رمسيس باريس

وشاركت هيفاء وهبي مؤخراً في فيلم رمسيس باريس، الذي عُرض العام الماضي بالسينمات، ولعب بطولته بجانبها محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، سميرة مقرون، وآخرون من النجوم، بجانب ضيوف الشرف مصطفى خاطر، أوس أوس، سامي مغاوري، أحمد كشك، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، فكرة محمود حجازي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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