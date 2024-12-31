يناير المقبل.. الحكم على مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف

مرتضى منصور.. قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 6 دعاوى مُقامة ضده، بتهمة السب والقذف لجلسة 28 يناير المقبل.

الموجز تنشر تفاصيل المحاكمة.

ويأتي اسم ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، في قائمة مرتضى منصور ويليهم المحامي محمد عثمان وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، الإعلامي عبدالناصر زيدان وغيرهم.

تأجيل محاكمة مرتضى منصور

وكانت محكمة جنح العجوزة قد أودعت في حيثيات حكمها تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وكانت محكمة مستأنف العجوزة، تنظر أمس السبت 30 نوفمبر الجاري، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضي منصور، علي حكم تغريمه 3000 جنيه وإلزامه بدفع 1 جنيه تعويضًا مدنيًا في وقائع سب وقذف كابتن محمود الخطيب وممدوح عباس ووليد العطار وهشام نصر وهاني العتال وهشام حطب.

حيثيات الحكم علي مرتضي منصور

أسندت النيابة إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي علنا بأنه أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتقاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في الحيثيات أن مرتضى منصور سب المجني عليه محمد عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقاب مرتضي منصور وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

لعنة الخطيب تطارد مرتضي منصور

ليس هذا هو الحكم الأول الذي صدر بحق مرتضي منصور فقد شهدت الأيام الأخيرة صدور عدة أحكام لصالح محمود الخطيب في قضايا السب والقذف يرصدها لكم الموجز فقد قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، بإلزام مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

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