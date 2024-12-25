مرتضى منصور من جديد في اسئناف عمر زهران.. والقاضي يرفع الجلسة للمداولة

قضت محكمة جنح الجيزة، برفع جلسة استئناف المخرج عمر زهران على خلفية حبسه عامين مع الشغل، بعد ثبوت ضده تهمة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف؛ للقرار.

الموجز توافيكم بتفاصيل المحاكمة.

دفاع مرتضى منصور

وأكد المستشار مرتضى منصور أنه دفع بكيدية الاتهام، مشيرا إلى أن التهمة لا تعقل، فضلا عن أن إجراءات التفتيش والتي تمت في منزل عمر زهران باطلة.

وتابع منصور، أن عمر زهران مريض بالسكر والقلب، فكيف له أن يتحمل كل تلك المناوشات، مضيفا: “يعني هو لو سرق إيه اللي يخليه يعين المجوهرات في بيته كل الوقت ده، ما بالعقل كده كان لازم يخبيها في مكان تاني".

محاكمة عمر زهران

اليوم نظر استئناف عمر زهران

وكانت محكمة جنح جنوب الجيزة في مصر، قد حددت اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين مع الشغل.

جاء ذلك إثر ثبوت اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

إسدال الستار على عمر زهران

وكان الستار قد أسدل سابقا على قضية مجوهرات شاليمار شربتلي، حيث قضت محكمة جنح الجيزة، بحبس المخرج عمر زهران، عامين مع الشغل بعد ثبوت تهمة السرقة عليه، فضلا عن براءة المتهم الثاني “عنتر”، حيث جاء الحكم بعد مرافعات مستميتة لدفاع عمر زهران، لإثبات براءته لعدم وجود ما يدينه.



مرتضى منصور محامي عمر زهران

المستشار مرتضى منصور وولده كانا أول فريق الدفاع عن المخرج عمر زهران، في القضية المعروفة إعلاميا مجوهرات شاليمار الشربتلي، فضلا عن محمد حمودة وطارق جميل سعيد، ليفتعل “مرتضى”، منصور المناوشات مع فريق الدفاع ويغادر المحكمة غاضبا.

وعلى الفور ألقت القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة على الدجال، ليعترف على الفور بخطته مع زهران، مشيرا إلى أنه قام بدور رسمه له عمر زهران، وقام بتحفيظه الكلام الذي سيقوله أمام شاليمار وهو ما حدث بالفعل.

استدعاء عمر زهران

قررت النيابة العامة باستدعاء عمر زهران للتحقيق في واقعة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، كما أمرت النيابة بتفتيش منزله، ليعثروا على صندوق يحتوى على المقتنيات الذهبية، و تم تحريز هذ الصندوق لحين إتمام عملية المواجهة بين المتهم والمبلغة.

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المستجدات في استئناف قضية عمر زهران وظهور هيئة دفاع جديدة