المستجدات في استئناف قضية عمر زهران وظهور هيئة دفاع جديدة

شهدت قضية المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف تطوراً جديداً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، بعد أن شهدت تغيراً في هيئة الدفاع الخاصة به.

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المصادر القريبة من عمر زهران كشفت أن الفريق القانوني الحالي يضم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، والمستشار شريف حافظ، المحامي بالنقض ورئيس محكمة الجنايات، وذلك بعد اعتذار طارق جميل سعيد عن الاستمرار في القضية، بالإضافة إلى إعلان محمد حمودة المحامي انسحابه.

التغير في هيئة الدفاع يعكس تحولات جديدة في سير القضية، التي أصبحت حديث الوسط الفني والقانوني، ما يفتح الباب أمام المزيد من المفاجآت في الفترة القادمة.

القضية الجديدة.. دفاع متجدد ومنصات متغيرة

ذكرت المصادر أن هيئة الدفاع الجديدة برئاسة المستشار منصور وحافظ تخطط لكشف مفاجآت كبيرة في جلسة الاستئناف المقبلة، بهدف إثبات براءة المخرج عمر زهران من الاتهام الذي صدر ضده بالحبس لمدة عامين.

النقابة تدخل الصورة: إلغاء توكيل مرتضى منصور

أصدرت نقابة المهن السينمائية بياناً توضح فيه أنها ألغت توكيل المستشار مرتضى منصور من الدفاع عن المخرج عمر زهران في القضية، واختارت بدلاً منه المستشار القانوني خالد فؤاد حافظ لتمثيل الدفاع.

عائلة المخرج تدعم منصور

من جانبه عبر يوسف أحد أفراد أسرة المخرج عمر زهران عن دعم الأسرة الكامل للمستشار مرتضى منصور، في منشور له على حسابه الشخصي عبر فيسبوك، مؤكدًا على ثقتهم الكبيرة في جهوده في الدفاع عن المخرج ضد الاتهام الموجه له.

وكتب يوسف في منشوره: "إلى المستشار مرتضى منصور... تحية طيبة وبعد، نؤكد نحن أسرة وعائلة المخرج عمر زهران دعمنا الكامل وثقتنا المطلقة فيكم، لما بذلتموه من جهود حثيثة لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن ابننا".

المحكمة تصدر حكماً بالسجن

وقضت محكمة جنوب الجيزة بالسجن لمدة عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران، وذلك في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

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