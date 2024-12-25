اليوم.. النظر في اسئناف عمر زهران في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي

تنظر محكمة جنح جنوب الجيزة في مصر، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين مع الشغل.

جاء ذلك إثر ثبوت اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

إسدال الستار على عمر زهران

وكان الستار قد أسدل سابقا على قضية مجوهرات شاليمار شربتلي، حيث قضت محكمة جنح الجيزة، بحبس المخرج عمر زهران، عامين مع الشغل بعد ثبوت تهمة السرقة عليه، فضلا عن براءة المتهم الثاني “عنتر”، حيث جاء الحكم بعد مرافعات مستميتة لدفاع عمر زهران، لإثبات براءته لعدم وجود ما يدينه.



مرتضى منصور محامي عمر زهران

المستشار مرتضى منصور وولده كانا أول فريق الدفاع عن المخرج عمر زهران، في القضية المعروفة إعلاميا مجوهرات شاليمار الشربتلي، فضلا عن محمد حمودة وطارق جميل سعيد، ليفتعل “مرتضى”، منصور المناوشات مع فريق الدفاع ويغادر المحكمة غاضبا.

ولكن كيف كان الدجل الشعوذة هو سبب معرفة شاليمار الشربتلي سر سرقة مجوهراتها، وكيف توصلت لعمر زهران بأنه السارق الحقيقي، هذا ما تستعرضه الموجز في السطر التالية.

عمر زهران



مجوهرات شاليمار الشربتلي والدجال

البداية كانت بعنتر الدجال، فهو الكومبارس الذي استخدمه المخرج زهران للخروج من ورطة سرقته لـ مجوهرات شاليمار الشربتلي، فهو وعلى حد قول زوجة خالد يوسف سبب التعارف بينهما، فزهران صديق قديم للعائلة، حيث جاء بعنتر أثناء فترة اختفاء مجوهراتها، والذي بدأ منذ أكثر من عام، وبصفة زهران صديق قديم للعائلة فقد أخبرته ليقترح عليها بإحضار عراف يثق فيه، يخبرها عن مكان المفقودات وأماكن وجودها.

شاليمار فقدت الكثير من المجوهرات والتي تصنعها بنفسها، لذا رحبت بالفكر جدا، وسارعت بإحضار ذلك العراف لمنزلها، وعلى الرغم من اعتراض زوجها خالد يوسف، إلا أنها بالفعل أحضرته، وبدأ العراف في الأسئلة المعتادة والإيحاء لها ببعض الأشياء كي يقنعها بنفسه، وبالفعل بدأ في تحديد أماكن بعض المفقودات في أماكن منزوية بالمنزل.



العراف أظهر قدراته

بعدما أظهر العراف بعض الأشياء المختفية لشاليمار، اقتنعت بوجوده جدا، واستبعدت وجود أي سارق لتلك المفقودات، متيقنة بعدها أن الأمر مجرد سهو منها، ليأخذ العراف ثمن ما وجد ويذهب، ولكن الأمر لم يسر على مايرام كما توقعت شاليمار، فبعد فترة قصيرة عادت الأشياء تختفي مرة أخرى.

مجوهرات شاليمار الشربتلي عادت للاختفاء مرة أخرى، لتبدأ أفكارها بالاتجاه نحو صديقها المخرج عمر زهران، وتراودها الشكوك نحوه، وذلك بعدما أتى العراف برفقته مرة أخرى وأخرج بعض المجوهرات، لتتخذ القرار تلك المرة أيضا على عكس رغبة زوجها المخرج خالد يوسف، وتبلغ السلطات عن سرقة عمر زهران لمجوهراتها.



بلاغ ضد عمر زهران

أمام مباحث الجيزة أبلغت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي عن سرقة عمر زهران لمنزلها، وحررت محضرا بالمفقودات، وبدأت في رواية قصة الدجال الذي أحضره صديق الأسرة عمر زهران.

وعلى الفور ألقت القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة على الدجال، ليعترف على الفور بخطته مع زهران، مشيرا إلى أنه قام بدور رسمه له عمر زهران، وقام بتحفيظه الكلام الذي سيقوله أمام شاليمار وهو ما حدث بالفعل.

استدعاء عمر زهران

قررت النيابة العامة باستدعاء عمر زهران للتحقيق في واقعة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، كما أمرت النيابة بتفتيش منزله، ليعثروا على صندوق يحتوى على المقتنيات الذهبية، و تم تحريز هذ الصندوق لحين إتمام عملية المواجهة بين المتهم والمبلغة.

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ننشر حيثيات الحكم باعترافات خالد يوسف في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي