زوجة تقيم دعوى الخلع بمحكمة الأسر.. والسبب: "ابن أمه"

دعوى الخلع.. "ابن أمه ومش عارفة أعمل معاه إيه، تعبت معاه، وهو مش بيسمع كلام حد غيرها، وهي مش بطيقني"، كلمات وقفت بها الزوجة تبرر إقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعدما تصاعدت الخلافات بينها وبين زوجها بسبب تدخل والدته في كل تفاصيل حياتها، ورغم أنها حاولت مرارا وتكرارا التغاضي عن تصرفاتها، إلا أن الوضع دائما ما كان يزداد سوءا، لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وإقامة دعوى خلع.

تفاصيل دعوى الخلع تنقلها الموجز.

زوج لا يملك شخصية

وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 12 عاما، ومنذ أول شهر في زواجها شعرت بأنها مهمشة، حاولت أن تكون هي صاحبة القرار في منزلها، ولكنها اكتشفت أنها تزوجت رجل لا يملك شخصية، :" مالوش أي شخصية، وقبل أي حاجة لازم أمه توافق وتديه القرار، مش بياخد رأيي ولا عامل ليا أي اعتبار، ولو اتكلمت يقولي مش من حقك، إنتي ملكيش رأي".

دعوى الخلع

وعود كتير ومفيش فايدة

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت كثيرا التأقلم على تلك الحياة، ولمدة 12 عاما، كان أهل زوجها يتدخلون بكل شؤونها حتى الخاصة جدا منها، ولكنها تحملت من أجل الحفاظ على منزلها، :" المشاكل مش بتنتهي وأمه تعبتني، كل مرة بقول هيتغير ويبطل يمشي وراها لكن مفيش فايدة، بس هو زي ماهو، مش بيتغير ومش بيعمل ليا أي اعتبار، وكل خناقة يقولي آخر مرة".

منزل الزوجية السعيد تحول لمنزل تعيس

واختتمت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بدأت تتصاعد بينهما، ليتحول منزل الزوجية السعيد إلى منزل تعيس تملؤه المشاكل، :" بجد جبت آخري، ومش عارفة أعيش في بيتي، وأمه واخدة كل الحرية في بيتي، وبتاخد كل القرارات اللي خاصة بينا، وفوق كل ده بدأ الموضوع يوصل لإهانات، طلبت الطلاق رفض فقررت أخلع".

دعوى خلع هي الحل

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

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