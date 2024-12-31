إيمان تقيم دعوى الخلع ضد زوجها.. والسبب: "طلع متجوز"

دعوى الخلع.. "طلع متجوز قبلي، وطلعت الزوجة التانية وأنا معرفش حاجة، كان مفهمني إنه ميعرفش حاجة عن الستات، وكمان ملوش أي علاقات غيري، طلع ميعرفش حاجة غير الستات"، كلمات وقفت بها الزوجة "إيمان. م"، أمام محكمة الأسرة تبرر إقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعد 3 شهور فقط من زواجها، بعدما اكتشفت أن زوجها متزوج بامرأة غيرها.

الموجز تقف على تفاصيل دعوى الخلع.

زواج لمدة 3 شهور

بدأت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ ثلاثة أشهر فقط، وبعد تفكي طويل قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة، قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة، للتخلص من زوجها، متابعة: " كنت بشوف كل أصحابي، متجوزين وعايشين حياة كويسة، ربنا كرم الجميع بحياة جميلة وهادية، كنت فاكرة إني لما هتجوز هعيش حياة جميلة ومستقرة زيهم، بس طلع العكس".

دعوى الخلع

كنت فاهمة إني مراته الأولى

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها رسمت حياة رائعة في مخيلتها، ولكن تلك الأحلام خربت بمجرد أن تزوجت، حيث اكتشفت أنها الزوجة الثانية وليست الأولى كما أخبرها زوجها، مشيرة: "لما جه يتقدملي كان مفهمني إني الزوجة الأولى، وإن مفيش ستات غيري في حياته، وإن أنا أول واحدة في حياته، كان باين عليه محترم جدا، وهيراعي ربنا فيا، بس طلعت غلطانة".

طلع متجوز قبلها

وأضافت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تابعت تصرفات زوجها والتي بدت لها مريبة بعض الشيء، لتجده يتحدث إلى امرأة أخرى، وفي النهاة اكتشفت أنه متزوج قبلها بامرأة أخرى، " كنت معتقدة إنى أول زوجة في حياته، بس طلع مفهمني عكس كده".

وأكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها تلقت الصدمة عندما علمت بفعلة زوجها، وقررت ترك البيت واللجوء لمنزل والديها، متابعة: " موافقش إنه يطلقني بيقول إنه بيحبني، وبردو بيحبها، أقنع أهلي إنه حرام أطلق والناس هتقول عليا إيه لو اطلقت بعد 3 شهور جواز".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

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