أسماء في دعوى نفقة: انتقم من إخواتي وطلقني غيابي

نفقة.. «طلقني غيابي عشان ينتقم من إخواتي، رفض يصرف على عياله وبردو عشان ينتقم لاخواته، أهله متحكمين فيه وفيا»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "أسماء. ع"، أمام محكمة الأسرة تطالب بنفقة أولادها، بعدما طلقها زوجها منذ 7 سنوات غيابيا، بسبب خلاف اندلع بين الأهالي.

الموجز تنقل تفاصيل دعوى النفقة.

11 سنة جواز

وبدأت الزوجة في دعوى نفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 11 عاما، وأنجبت من زوجها ولد وبنت تزوجت بعد قصة حب ابن خالتها، وثقت به وأكدت لنفسها أنه رجل مختلف، ولا يوجد ما يدعوها للخوف، لم تكن تعلم أن تلك القرابة هي السبب في الانفصال في النهاية.

دعوى نفقة

وتابعت الزوجة في دعوى نفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، الخلافات بين الزوجين بدأت منذ بداية الزواج، بسبب خيانة الزوج المتكررة والتي لا تنتهي، حاولت كثيرا منع زوجها ولكن دون جدوى: «اتكلمت معاع كتير يبطل كلام مع الستات، لكن مفيش فايدة، اللي فيه طبع مش بيتغير، استحملت عشان مخربش بيتي».

خيانة على مرأى ومسمع من الزوجة

وأضافت الزوجة في دعوى نفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت كثيرا ألا تخرب بيتها، وتنهي حياتها الزوجية، لكن الزوج رفض سماع حديثها وبدأ بالحديث مع النساء والتعرف عليهم، وخيانتها يوميا: «مشاكلي كانت كلها معاه بسبب أهله، بيتدخلوا في كل حاجة، مع إنهم يعتبروا أهلي، بس كل يوم معاهم في خناقة شكل».

وأكملت الزوجة في دعوى نفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة: «استحملت جوزي وأهله وفي النهاية طلقني غيابي، وياريتني عرفت منه، أنا عرفت من مرات صاحبه، وكل ده عشات اخواته اتخانقوا مع اخواتي، فهو انتقم منهم فيا، بعد 11 سنة جواز، وفوق كل ده رفض يديني مستحقاتي أو حتى يصرف على عياليه».

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.

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