وجدها مع رجل آخر.. الكشف عن ملابسات تعدي الزوج على زوجته بالمنصورة

الزوج .. دخل إلى منزله بعد يوم عمل طويل وشاق، ليجد زوجته مع رجل آخر يتهامسان ويضحكان ويوشكان على فعل ما حرم الله، لتتحرك الدماء في عروقه معلنة عن غضبه من عرضه الذي فرطت به زوجته دون أي حياء، ويهرب الرجل المجهول، ولكن الزوجة تقع قبضة زوجها، ويضربها حتى كادت أن تموت.

الموجز تسرد تفاصيل واقعة تعدي زوج على زوجته بالمنصورة.

التشهير بالزوج على مواقع التواصل الاجتماعي

الزوج أفضى بكل ذرات غضبه على جسد زوجته، وتركها تصارع الموت، ولكن الجيران اتصلوا بشقيقتها والتي أنقذتها وهرعت بها للمستشفى، ولكن تلك الشقيقة لم تسكت عند هذا الحد بل قررت التشهير بزوج شقيقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي انتشر على نطاق واسع، لكنها لم تقل الحقيقة كاملة.

تعدي الزوج على زوجته

ملابسات الواقعة

لتكشف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، خفايا واقعة تعدي زوج على زوجته، بعدما شهرت به أخت زوجته، وكشف هو عن ضبطها بصحبة شخص في المنزل بمحافظة الدقهلية.

وكشفت تحريات المباحث عن ملابسات حادث تعد زوج على زوجته بعدما ضبطها بصحبة رجل غريب في المنزل، بعدما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن استغاثة إحدى السيدات، بقيام زوج شقيقتها بالتعدي عليها وإصابتها إصابات خطيرة، مدعية أن الأجهزة الأمنية لم تتابع الموقف.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أن قوات الأمن ألقت القبض على الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته، وأن الزوجة وصلت للمستشفى في حالة خطرة، بسبب اعتداء زوجها عليها بعدما ضبطها مع رجل آخر في شقتهما، ينويان فعل الفاحشة، لذا حاول الاعتداء على الرجل ولكن الأخير فلت من قبضة يده، ولم تستطع الزوجة الإفلات، وأن النيابة العامة كانت تنتظر تحسن حالة الزوجة للعرض على النيابة العامة.

كما اتضح أن شرطة المنصورة قد تلقى بلاغًا من الزوج، بضبطه لزوجته رفقة أحد الأشخاص بالمنزل وتعديه عليها محدثاً إصابتها، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وكانت مستشفى المنصورة العام قد صرح للمجني عليها بالخروج من المستشفى عقب تحسن حالتها الصحية، وتم عرض الزوج المتهم، والزوجة على النيابة العامة، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، كما تم ضبط القائمة على النشر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

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