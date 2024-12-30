تفاصيل مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص في حادث ميكروباص وتريلا

في واقعة مأساوية، شهد طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد، حادث ميكروباص أليم أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ومن جهتها كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل حادث تصادم مروع على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد، والذي أودى بحياة سيدة وأدى إلى إصابة سبعة آخرين.

تفاصيل الواقعة حادث ميكروباص

ويستعرض الموجز، تفاصيل حادث ميكروباص، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي على النحو التالي:

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بنطاق مدينة الشيخ زايد.

وفورًا انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة وتبين وفاة سيدة وإصابة 7 أشخاص بجروح متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

حادث ميكروباص - أرشيفية

حادث ميكروباص .. السرعة كلمة السر

وكشفت التحريات أن سبب وقوع هذا الحادث السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيده، واصطدامها بالأخرى وأسفر الحادث عن وفاة سيدة تُدعى، إيمان.ج.ز، 32 عامًا، مُقيمة في أشمون وإصابة كلًا من شريهان.ش.ع، 36 عامًا، اشتباه بكسر في العمود الفقري والضلوع، منة.م.ت، 19عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف، أمل.أ.ع، 43 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة في الجسم ومحمود.س.ع، 25 عامًا، نزيف وجرح بالرأس، دنيا.ر.م، 22 عامًا، خلع بالكتف الأيمن، سارة.ا.م، 19 عامًا.

حادث ميكروباص - أرشيفية

تم نقل الجثمان لمشرحة إحدى المستشفيات، وإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم مركبتين أمام كنيسة العور بمحور سمالوط في المنيا

وفي سياق متصل، كان أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم مركبتين أمام كنيسة العور بمحور سمالوط في المنيا اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة، بإصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك، مع سيارة نقل، أمام كنيسة العور، بمحور سمالوط، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

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