استدعاء عائلتي عروسين عثر على جثـ ـتيهما في 6 أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر، خلال الساعات الماضية حادث مأساوي، إذ عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثـ ـتي زوجين حديثي الزواج داخل شقتهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات الأولية ومعاينة الشقة.

القصة الكاملة للعثور على جثتي عروسين بـ 6 أكتوبر

ويستعرض الموجز، فيما يلي تفاصيل حادثة حول العثور على جثـ ـتين داخل شقتهما في مدينة 6 أكتوبر.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثتين داخل شقتهما في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثـ ـة شاب وزوجته، حديثي الزواج، لا توجد بهما إصابات ظاهرية.

معاينة المباحث لشقة العروسين

وأجرى رجال المباحث، معاينة للشقة التي عثر داخلها على الجثـ ـتين، لبيان وجود آثار عنـ ـف بمنافذها من عدمه، أو وجود أي مسروقات، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وإعداد تقرير مفصل.

العثور على جثـ ـتي عروسين بـ 6 أكتوبر

وفى ذات السياق، يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرتي الضحايا لكشف ملابسات الحادث.

تم نقل الجثـ ـتين إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

العثور على جثـ ـتي عروسين بـ 6 أكتوبر

إصابة شاب أثناء عبور الطريق بـ 6 أكتوبر

وفي سياق منفصل، أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

العثور على جثـ ـتي عروسين بـ 6 أكتوبر

وفور تلقى بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر مفاده وجود مصادمة، وانتقل رجال المرور والإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

العثور على زوج وزوجته

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق مع المتهمين.

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