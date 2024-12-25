خلال ساعات.. الحكم على سفاح التجمع في تهمة قتل 3 سيدات

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على سفاح التجمع، بعد ثبوت تهمة قتل 3 سيدات، وبعدما أحيلت أوراقه إلى فضيلة المفتي للمرة الثانية.

سفاح التجمع

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، قد أعلنت عن تسلمها لرد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على خلفية قرار إعدام كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، قبل ساعات قليلة من إصدار حكم المحكمة عليه في جلسة اليوم، والموجز يسرد التفاصيل.

قرار إحالة سفاح التجمع لمفتي الجمهورية

جاء ذلك على خلفية إحالة للمرة الثانية، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه بسبب ارتكابه جريمة قتل ثلاث سيدات.

جاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب حيث قضى بإحالة أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، إلى فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية، وحدد جلسة 25 ديسمبر المقبل لإصدار الحكم النهائي،

وشهدت الجلسة انهيار المتهم داخل قفص الاتهام، حيث دخل في نوبة بكاء وندم قبل أن يُغمى عليه، وتستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل قصة سفاح التجمع، وكيف تم القبض عليه واكتشاف جرائمه التى هزت مصر

سفاح التجمع

تفاصيل القبض على سفاح التجمع

بدأت القضية عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة ملقاة على طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي، لتكتشف سلسلة جرائم ارتكبها كريم سليم، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا ومنفصل عن زوجته. وُصف إعلاميًا بـسفاح التجمع بسبب استهدافه النساء داخل شقة استأجرها في كمباوند شهير بالتجمع الخامس.

أظهرت التحريات أن المتهم كان يستدرج ضحاياه، وهنّ من فتيات الليل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى شقته التي أعدّها خصيصًا لارتكاب جرائمه، جهز المتهم الشقة بحوائط ونوافذ عازلة للصوت، لتتحول إلى "غرفة إعدام"، حيث كان يقوم بتقييد ضحاياه، إجبارهن على تعاطي المخدرات، تصويرهن عاريات، والاعتداء عليهن حتى الموت.

مقاطع فيديو توثق الجرائم

عثر فريق التحقيق على مقاطع فيديو داخل هاتف المتهم توثق جرائمه، وتضمنت المقاطع مشاهد عنف وتعذيب، بالإضافة إلى استخدام المخدرات والخمور في شقته. كما أظهرت الفيديوهات تصوير الضحايا بعد قتلهم، وهو ما ساهم في توثيق الأدلة ضد المتهم.

اعترافات سفاح التجمع امام النيابة

اعترف كريم سليم أمام النيابة العامة بارتكاب ثلاث جرائم قتل بحق فتيات قام باستدراجهن عن طريق الإنترنت والمقاهي، وأشار إلى أنه لجأ إلى هذا السلوك نتيجة انفصاله عن زوجته، إدمانه المخدرات، وتركه لوظيفته كمدرس بإحدى المدارس الخاصة.

جهود النيابة لكشف التفاصيل

كلفت النيابة العامة فرق التحقيق بفحص بلاغات التغيب خلال الشهرين الماضيين للوصول إلى هوية الضحايا، كما أمرت بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة. وتم استدعاء حارس العقار وشهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الشقة.

متابعة القضية

قرر رئيس النيابة الكلية حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع التجديد في الموعد القانوني. كما وُجهت إليه تهم القتل العمد، تعاطي المخدرات، حيازة أسلحة بيضاء، واستدراج النساء لأعمال منافية للآداب.

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