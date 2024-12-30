الطفلة يمنى تقف ضد والدها بمحكمة الأسرة.. والسبب: «عاوزنا نشتغل»

الطفلة يمنى.. «بابا سايب البيت ورافض يصرف علينا، إحنا 9 إخوات، وعمي ومراته بيطردونا بره البيت، إحنا 7 بنات وولدين وملناش مكان تاني»، كلمات بررت بها الطفلة ذات الـ17 عاما، وجودها مع والدتها داخل محكمة الأسرة، لتقيم الزوجة دعوتي خلع ونفقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الطفلة يمنى أمام والدها بمحكمة الأسرة

بدأت الطفلة التي تدعي "يمنى. ك"، وتبلغ من العمر 17 عاما، أنها جاءت مع والدتها إلى محكمة الأسرة، حتى تأخذ حقها وإخوتها من والدها، بعدما اتخذت قرارها بالوقوف بجانب والدتها أمام ظلم والدها وعمها، حيث رفضا كلاهما الإنفاق عليهم جميعا، «عمي مسيطر على بابا وتفكيره، ورمانا وخلانا نواجه الدنيا لوحدنا».

دعوى نفقة

عم الطفلة يمنى يقنع والدها بتركهم

وتابعت الطفلة يمنى أمام محكمة الأسرة، أن عمها أقنع والدها بتركهم، ولم يعد هناك من يمد لهم يد العون، وتركهم يبحثون عن حقوقهم في محكمة الأسرة، « بابا سايب البيت وعايش في شقة لوحده، عامل نفسه ملوش عيال، إحنا 7 بنات وأنا الكبيرة وولدين صغيرين، وكل ده عشان عاوز نبطل تعليم وننزل نشتغل».



وأكملت الطفلة يمنى أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بين والديها كانت منذ وقت طويل، بسبب أن والدها يصمم على أفكاره ومعتقداته، وترك زمام أمورهم لعمها، حتى أصبح عمها هو المتحكم بحياتهم، «كل اللي حصل بسبب عمي، عمي عاوزنا نسيب البيت عشان ياخده لوحده، هو اللي بيقول لأبويا ميصرفش علينا، حاول يطردنا من البيت من شقتنا، لكن احنا رفضنا».



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دعوتي الخلع والنفقة الحل

واختتمت الطفلة يمنى أمام محكمة الأسرة، أن والدتها قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة، وإقامة دعوتي خلع ونفقة ضد والدها، وقررت هي أن تأتي مع والدتها لتساندها.

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