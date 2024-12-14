حكم قضائي صارم بشأن المتهمين بقتل الطفل يوسف

في فبراير الماضي، وأثناء احتفالات عيد الحب، تصاعدت أجواء الحزن بمدينة الغردقة بعد اختفاء ومقتل الطفل يوسف مراد، البالغ من العمر 15 عامًا، في ظروف غامضة.

حيث تقدم أهل يوسف ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، ليبدأ فريق البحث بقيادة اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر حينها، عمله على فك لغز الحادثة.

مقتل الطفل يوسف مراد

بعد أيام من البحث، تم العثور على جثة الطفل في منطقة جبلية جنوب الغردقة، التحقيقات كشفت لاحقًا تفاصيل صادمة عن الجريمة، حيث تبين تورط ثلاثة من أصدقائه.

وأظهرت الأدلة أنهم خططوا لسرقة هاتفه المحمول وأمواله، واستدرجوه إلى منطقة نائية لتحقيق غرضهم.

تفاصيل جريمة مقتل الطفل يوسف مراد

خلال تنفيذ مخططهم، أجبر المتهمون الطفل يوسف على تناول كمية من العقاقير المنومة، والتي أدت إلى توقف عضلة قلبه.

عندما أدرك الجناة أن الضحية في خطر، لجأوا إلى العنف الشديد واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد حياته، في محاولة لإخفاء جريمتهم، ألقوا بجثته في مكان بعيد عن الأنظار.

السجن 15 عاما للمتهمين بقتل الطفل يوسف

بعد تقديم المتهمين للمحاكمة وإجراء كافة التحقيقات، أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر حكمها النهائي.

قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا على كل متهم بتهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات إضافية عن سرقة هاتف الضحية، ليصل إجمالي العقوبة إلى 18 عامًا لكل منهم.

مقتل الطفل يوسف مراد

الصدمة داخل المجتمع المحلي بسبب قضية الطفل يوسف

أثارت جريمة قتل الطفل يوسف مراد موجة من الغضب والصدمة في مدينة الغردقة، حيث أعرب سكان المنطقة عن استيائهم من الجريمة البشعة التي هزت القلوب.

و تركزت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الأهالي دعوات للمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم البشعة، لا سيما ضد الأطفال، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الصغار من المخاطر.

مقتل الطفل يوسف مراد

تفاصيل مثيرة بشأن مقتل الطفل يوسف مراد

عاشت أسرة يوسف مأساة تفوق الوصف، حيث شكّلت خسارتهم له صدمة نفسية كبيرة. أبدى والداه حزنًا شديدًا، معربين عن آمالهم في أن تكون العدالة قد أنصفت روح ابنهم.

ودعت الأسرة إلى أهمية تعزيز التدابير الأمنية ومراقبة السلوكيات بين المراهقين لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.

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