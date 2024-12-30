ضحية الملابس.. كواليس هتـ.ك عرض عامل بمغسلة لطفلة سودانية في الشيخ زايد

ضحية الملابس.. قصة دارت أحداثها في مدينة الشيخ زايد، إذ إن ضحية الملابس كانت موجودة في منزلها لكن دون وجود أحد من أهلها؛ فأتى إليها ذئب بشري استغل تلك النقطة وفعل بها ما لم تكن تتخيله ذات يوم، خاصة أن ضحية الملابس تعرفه جيدا؛ الموجز تستعرض الكواليس.

ضحية الملابس

ضحية الملابس، جـ.ريمة لم تتوقع طفلة في عمر 8 سنوات تحمل الجنسية السودانية أن يفعلها ذلك الشاب معها، خصيصًا أنه يعرف عائلتها جيدًا، فهو يتردد على شقتهم بين الحين والآخر حتى يحضر لهم الملابس بعدما تنتهي مغسلة دراي كلين من تنظيفها وكيها.

تفاصيل جريمة ضحية الملابس

القصة بدأت على أرض مدينة الشيخ زايد، إذ أن الطفلة السودانية كان في المنزل وحدها، وعامل المغسلة يعلم بأنها ليس معها أحد في المنزل، لا سيما أن والديها يذهبان إلى العمل، فانتهز الفرصة وحمل الملابس وقرر الذهاب إلى منزل الطفلة.

بداية واقعة ضحية الملابس

عامل الدراي كلين أخذ الملابس من المغسلة وانطلق إلى حيث العقار وصعد السلم حتى وصل إلى الشقة، وطرق الباب وما أن فتحت له الطفلة وحاولت أن تأخذ منه الملابس إلا أنه دخل إلى الشقة.

لم ينته العامل عند هذا الحد من التعدي على الفتاة، بل إنه أمسك بيدها وقبلها من رقبتها، ثم حملها ليذهب بها إلى الغرفة ويهـ.تك عرضها، لكنها استطاعت أن تفر من بين يديه وتهرول إلى الغرفة وتغلق الباب على نفسها وتهاتف والدها حتى تخبره بما حدث معها.

بلاغ بالواقعة

الأب أبلغ الشرطة بالواقعة التي شكلت على الفور قوة من قسم شرطة الشيخ زايد للتوجه إلى محل الواقعة، وبالمعاينة تبين أن الطفلة صاحبة التسعة أعوام هتـ.ك شاب عرضها، وذلك بعدما تيقن من عدم وجود والديها بالمنزل، فيما تم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيقات.

ضحية الملابس

إحالة المتهم

فيما أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، اليوم الأحد، بإحالة عامل بمغسلة "دراي كلين"، بتهمة هتـ.ك عرض طفلة 9 سنوات داخل منزلها بالقوة، إذ كشفت التحقيقات استغلال المتهم غياب والدي الطفلة ليعتدي عليها جسديًا بعد تسليمه الملابس، وتفلت منه وتخبر والدها بالواقعة.

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