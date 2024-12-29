ضحية شقيقتها.. جريـ.مة بشعة نفذتها طفلة بمعاونة عشيقها والشيطان في السويس

ضحية شقيقتها.. مأساة بدأت في شقة سكنية بمحافظة السويس، إذ أنهت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا حياة شقيقتها الصغرى البالغة من العمر 3 سنوات، إذ زين لها الشيطان عملها برفقة العشيق الذي يبلغ من العمر 20 عامًا فكانت ضحية شقيقتها هي النهاية للقصة.

ضحية شقيقتها

الموجز تستعرض تفاصيل القصة، إذ إن ضحية شقيقتها، قصة مأسوية تدل على مدى ما يفعله الشيطان من تزيين الرذيلة للبشر حتى المراهقين منهم، فطفلة في مقتبل العمر لا تزال تتفتح كالزهرة الجميلة، لكنه أوقعها في الفعل الحرام مع شاب 20 عامًا.

علاقة عاطفية كانت البداية لطريق الشيطان الذي انتهى بالقضاء على ضحية شقيقتها التي لا تزال لا تعقل ما تراه أمامها لا سيما أنها تبلغ من العمر 3 سنوات فقط.

تفاصيل جريمة ضحية شقيقتها

جريمة ضحية شقيقتها أثارت غضب وحزن الأهالي في محافظة السويس، فشاب دخل في علاقة عاطفية مع طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وبدأ الاثنان يظنان أنهما وصلا إلى النشوة وضرورة الالتقاء ليقيما العلاقة غير الشرعية، مستندين في مخيلتهما إلى أن تلك العلاقة ستثبت لكليهما روعة الحب.

الشيطان تدخل حتى يزيد الرغبة لديهما، فأوقعهما ببئر الرذيلة العميق، وفي يوم الواقعة واعدت الطفلة صاحبة الخمسة عشرة عامًا الشاب حتى يذهب إليها في شقتها التي تقيم فيها مع أهلها، لكنها كانت على علم مسبق بأن والديها لن يكونا موجودين في الشقة.

بداية الواقعة

الشاب ذهب بالفعل إلى الفتاة حتى يجلسا جلسة قصيرة بكلمات مقتضبة يقولاها ويذهبا سريعا لقضاء المتعة التي ستزيد الحب في قلبيهما وفق ظنهما.

دخل الاثنان الغرفة ومعهما الشيطان الذي صور لهما المتعة الحرام، وبالفعل غاص الحبيبان العاشقان في بئر الرذيلة، واندمجا في العلاقة غير الشرعية، إلى أن حانت اللحظة الحاسمة.

اللحظة الحاسمة حينما ذهبت شقيقة الطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات، لتدخل عليهما الغرفة وتجدهما في وضع مخل، لكن الاثنان ظنا أنهما سيفضح أمرهما فقررا إنهاء حياتها.

ضحية شقيقتها

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، بلاغًا يفيد بمصرع طفلة صغيرة داخل منزلها؛ لذا انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان حادث شقة السويس، حيث عُثر على جثة الطفلة، ومع تكثيف التحريات، تبين أن الجريمة ارتُكبت على يد شقيقتها الكبرى وصديقها.

جرى ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما الجريمة خوفا من افتضاح أمرهما بعدما مارسا العلاقة غير الشرعية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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