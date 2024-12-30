قرار جديد بشأن سودانية متهمة بقـ ـتل طفلتها في أكتوبر

سودانية متهمة بقـ ـتل طفلتها في أكتوبر.. في أحد الأحياء الهادئة بمنطقة أكتوبر، تحول منزل طفلة صغيرة إلى مسرح لجريمة هزت القلوب وأثارت موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جدد قاضي المعارضات بـ محكمة جنح أكتوبر تجديد حبس ربة منزل تحمل الجنسية السودانية بتهمة تعذيب طفلتها حتى الموت بمنطقة أكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيق.

سودانية تقـ ـتل طفلتها في أكتوبر

ويستعرض الموجز، فيما يلي تفاصيل سودانية متهمة بقـ ـتل طفلتها في مدينة أكتوبر.

وكشفت التحريات، أن والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة قتل طفله في أكتوبر

مستشفى أكتوبر المركزي

تعود التفاصيل إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغًا بوفاة طفلة بـ مستشفى أكتوبر المركزي، ويظهر عليها علامات التعذيب والتعرض للضرب المبرح، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية للمستشفى.

وأشارت التحريات إلى مقـ ـتل الطفلة "ن.ع" 4 سنوات، سودانية الجنسية، إثر تعرضها للضرب والاشتباه في تورط أحد أفراد أسرتها، وأودع جثمان الطفلة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأسفرت التحريات أن والدة الطفل وراء ارتكاب الجريمة فقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.

سودانية متهمة بقتل طفلتها في أكتوبر

العثور جثـ ـتي زوجين حديثي الزواج داخل شقتهما بـ 6 أكتوبر

وفي سياق منصل، كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثـ ـتي زوجين حديثي الزواج داخل شقتهما بمدينة السادس من اكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات الأولية ومعاينة الشقة.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثـ ـتين داخل شقتهما في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جـ ـثة شاب وزوجته، حديثي الزواج، لا توجد بهما إصابات ظاهرية.

إسعاف - أكتوبر

وأجرى رجال المباحث، معاينة للشقة التي عثر داخلها على الجثـ ـتين، لبيان وجود آثار عنف بمنافذها من عدمه، أو وجود أي مسروقات، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وإعداد تقرير مفصل.

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