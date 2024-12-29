مكالمة +18.. تكشف المستور وتتسبب في دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة

دعوى الخلع.. «خاني بعد شهرين جواز، لحقت أقصر في إيه، ده يدوب لسه متجوزين، بيكلم ستات مكالمات إباحية، أومال بعد سنتين هيعمل إيه»، كلمات بررت بها الزوجة إقامة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بعدما شهدت زوجها يتحدث مع جارتها بشكل غير لائق على الفيديو كول، لتعيش صدمة كبيرة، وتقرر بعدها اللجوء إلى محكمة الأسرة.

الموجز تستعرض التفاصيل.

تفاصيل دعوى خلع

وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ شهرين فقط، ولكنها صدمت حتى انهارت، فقد شاهدت زوجها يتحدث لجارتها في الهاتف بطريقة إباحية، متابعة: «كنت فاكرة جوزي راجل محترم، وخصوصا إننا متجوزين بعض عن حب، وطول فترة الخطوبة كان بيهتم بيا وعمره ما تجاوز معايا في الكلام، بس فجأة ظهر على حقيقته».

مكالمة تليفون هي السبب

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لاحظت تغير زوجها ذات يوم، فقد كان متوترا ومنزعجا، لذا حاولت معرفة ماذا يحدث من خلفها، مضيفة:«اكتشفت إنه بيتكلم في التليفون، ومش مكالمة عادية، دي مكالمة إباحية، ومع جارتي كمان، الست اللي متجوزه وعندها عيال».

دعوى الخلع

مواجهة بين الزوجين

واجهت زوجها بفعلته، لينكر في بداية الأمر، ثم يعترف بحقيقة ماحدث، مع الكثير من التبريرات، وأنها مجرد غلكة ولن يكررها، موضحة: «مقدرتش أتجاوز اللي شوفته، أنا شوفت جوزي بعيني بيخوني مع جارتي، مش هقدر أعيش معاه تاني، بيخوني بالشكل ده بعد شهرين بس من الجواز، أومال بعد سنتين هيعمل إيه».

قرار الخلع هو الحل

قررت الزوجة بعد عدة أيام أنها لن تكمل حياتها مع زوج خائن، لذا اتخت قرارها باللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

اقرأ أيضًا: طليقة سفاح التجمع تطالب بضم حضانة طفلها.. ما القصة؟

زوجة تطالب الخلع أمام محكمة الأسرة.. «بشحت الأكل من جيراني»