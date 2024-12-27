حيثيات السجن المشدد 15سنة لعامل بتهمة قتل صديقه بالبراجيل

المشدد 15سنة لعامل بتهمة قتل صديقه بالبراجيل.. أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية قتل العامل "سيد" في قرية البراجيل، والتي أسفرت عن معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة القتل، كما حكمت بالسجن لمدة سنتين بتهمة حيازة سلاح أبيض، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

المشدد 15سنة لعامل بتهمة قتل صديقه بالبراجيل

تعود تفاصيل القضية، إلى أن والد المجني عليه يمتلك مغسلة لغسيل السيارات في قرية البراجيل، حيث كان المتهم "حسام صابر" يعمل مع المجني عليه "سيد" في نفس المغسلة، ونشأت بينهما علاقة صداقة، إلا أن الخلافات بدأت تظهر عندما لاحظ المتهم تغيرًا في تصرفات خطيبته، وتبين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفتاة قد فسخت خطوبتها معه وأعلنت ارتباطها بشخص آخر، وهو المجني عليه.

حيثيات السجن المشدد 15سنة لعامل بتهمة بالبراجيل

كما اضافت حيثيات المحكمة، أن المتهم والمجني عليه استقل دراجة نارية خاصة بالمتهم وتوجها إلى مكان بعيد عن عملهما، ونشب خلاف بينهما حول علاقة المجني عليه بخطيبة المتهم، تحوّل إلى شجار عنيف تخللته سباب وضرب متبادل، وعندما قام المتهم بسب والدي المجني عليه، رد الأخير بقوة على المتهم مما أدى إلى سقوطه على حجر صلب، ما تسبب في إصابته إصابة قاتلة جراء الارتطام.

كما أوضحت الحيثيات، ان المتهم قام بسب والدي المجني عليه، فقام الاخير بجذب الأول بشدة من قطعة كوفية يضعها فوق رقبته، ليتسبب في سقوطه أرضا علي وجهه فوق حجر صلب كبير وسقط فوقه المتهم من شدة وقوة جذبه وهنا حدثت إصابة المجني عليه من الارتطام بالحجر والتي ادت لوفاته وحاول المتهم النداء علي المجني عليه عله يرد دون جدوي فقد فارق الحياة.

وشاهد المتهم الدماء تنزف من وجه وانف المجني عليه وان الحجر مليء بالدماء، فقام بوضع الحجر علي المجني عليه لإخفاء جريمته، ثم سرق هاتفه المحمول وحافظة نقوده ودراجته البخارية ومن ثم لاذا بالفرار ثم قام بإتلاف الهاتف بتكسيره.

وأضافت الحيثيات انه لما كان ذلك رفعت المحكمة على المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وانتهت المحكمة إلي عدم توافر نية القتل ومن ثم لا يتوافر في الأوراق تجاه المتهم سوى تهمة الضرب المفضي الي الموت.

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