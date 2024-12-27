تفاصيل.. طالب يطعن زميله بسبب التيك توك بجامعة حلوان

في حادث مؤسف داخل حرم جامعة حلوان، اندلعت مشادة كلامية بين طالبين بسبب خلافات حول محتوى فيديوهات على تطبيق تيك توك، كان المجني عليه، الطالب عمر ناصر، ينشر مقاطع رياضية على حسابه، مما أثار استياء المتهم الذي سخر من المحتوى، وفيما يلي سيوفي لكم الموجز التفاصيل الكاملة للواقعة .

بداية الخلاف بين الطالبين

ومن هنا بدأ الخلاف بكلمات حادة، ثم تطور إلى مشاجرة عنيفة بينهما، وتم تدخل أطراف أخرى لفض النزاع، لكن الحادث أسفرعن إصابة المجني عليه، تتواصل التحقيقات لمعرفة تفاصيل أكثر حول الحادث.

طعن طالب لزميله في حلوان

وأثناء المشاجرة، قام المتهم بسحب سكين من ملابسه وطعن زميله في الجانب الأيمن، الأمر الذي ادى إلى إصابته إصابة بالغة في الكبد، نتيجة لذلك، تم نقل عمر ناصر إلى مستشفى حلوان العام لإجراء عملية جراحية، حيث تم إدخاله إلى العناية المركزة بسبب حالته الصحية الحرجة.

إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، والتي انتقلت فور إعلامها البلاغ إلى مكان الحادث، ووفقًا لـ تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت أن الحادث وقع بسبب الخلافات بين الطالبين حول فيديوهات التيك توك، حيث كان المجني عليه يشارك مقاطع رياضية، بينما أبدى المتهم استياءه منها وسخر منها، هذا التصرف أدى إلى تصاعد الموقف بسرعة، وتطور إلى مشاجرة جسدية، قام خلالها المتهم باستخدام السكين وطعن زميله.

هروب الجاني من مسرح الجريمة

ومن الناحية الأخرى، فر المتهم من مكان الحادث، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه من خلال كاميرات المراقبة في الجامعة، كما تم الاستماع إلى شهادات شهود العيان الذين أكدوا تفاصيل الحادث، وتم القبض على المتهم، الذي اعترف بجريمته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله غلى النيابة العامة .

حوادث أخرى

وفي حادث أخر ، توفى الطالب، أحمد وحيد الطالب بالفرقة الثالثة بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم والإعلام، متأثرا بجراحه، بعد الاعتداء عليه من قبل أمن مدينة الإنتاج الإعلامى.

القصة الكاملة للخلاف

و قد شهدت المدينة اشتباكات بين طلاب الأكاديمية، وأمن مدينة الإنتاج الإعلامى، مما أدى لإصابة الطالب بارتجاج فى المخ وكسر فى الحوض، وتم نقله إلى المستشفى.

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