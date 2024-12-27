أجهزة الأمن تكشف سر اختطاف سمسار عقارات في المرج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب خاله (سمسار عقارات - مقيم بمحافظة المنيا) ، وأضاف بأنه كان علي خلافات ماليه بينه وبين آخرين ببلدته ، وخرج من مسكنه للتقابل مع أحد الأشخاص لمساعدته فى حل الخلاف المشار إليه ، وفى وقت لاحق تلقى مكالمة هاتفيه من المتغيب تفيد أنه محتجز وطلب منه تجهيز مبلغ مالى لحل تلك الخلافات.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

تحريات تكشف اسرار الواقعة

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وتحرير الشخص المحتجز (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بمحجر ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة سمالوط.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بالتحصل من أحدهم على مبلغ مالي بزعم التنقيب غيرالمشروع عن الآثار، ورفضه رد المبلغ فقاموا باختطافه وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) بمساعدة باقي المتهمين لإجباره على رد المبلغ.

ضبط إيصالات إمانة بتوقيع المجني عليه

وتم بإرشادهم وضبط (20 إيصال أمانة "بتوقيع المجنى عليه" - السيارة الملاكى "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"- السيارة الملاكي المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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