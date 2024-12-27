نجل الشيف الشربيني من جديد أمام قسم الجيزة.. ما القصة؟

نجل الشيف الشربيني.. حررت طليقة الشيف الشربيني، محضرا في قسم الجيزة، تثبت فيه أن طفلها الأصغر عمر نجل الشيف الشربيني ذهب لوالده دون علمها، بعدما علم بحادث دهس ابن زوجة الشيف الشربيني.

تفاصيل واقعة نجل الشيف الشربيني تسردها الموجز.

تسليم نجل الشيف الشربيني

وتم تسليم نجل الشيف الشربيني لوالدته، وطليقة الشيف الشربيني، أمام مأمور ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، بعدما ذهب إلى منزل والدته دون علمها، بعدما انفصلت عن والده عقب حادث دهس ابن زوجته لعامل دليفري.

بلاغ يثبت ذهاب نجل الشيف الشربيني إليه

وكانت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد مفاده ورود بلاغا من طليقة الشيف الشربيني، يثبت حالة بأن نجلها الأصغر نجل الشيف الشربيني، بحوزة والده بعدما ذهب إليه بمفرده دون علمها بعد حادث دهس ابن طليقة الشيف الشربيني.

قضت محكمة جنح الطفل بالجيزة بـ حبس ابن زوجة الشيف الشربيني سنة مع الشغل في اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه.

نجل الشيف الشربيني



تقرير الطب الشرعي

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص عينة دماء ابن زوجة الشيف الشربيني عن تطور جديد في القضية حيث خضع لتحليل مخدرات عقب اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، واورد تقرير الطب الشرعي ان عينة المخدرات بدماء المتهم سلبية.

وتعود تفاصيل الواقعة ونشرت سيدة تدعي مروة سالم، عبر حسابها على "فيسبوك" تفاصيل الحادث التي كانت شاهدة عليه قائلة: “حادث رهيب في الشيخ زايد، المتسبب فيه ”ع.ش" الجثة شكلها مرعب على الأسفلت، دليفري مسكين، ومحدش من أهله موجود، وعلاء ساب عربيته ومشي".



ووفقًا لشهادة مهندس كمبيوتر كان شاهدًا على الواقعة، أكد أن الحادث وقع أثناء قيادته سيارته بسرعة 80 كيلومترًا بالساعة على طريق البستان، حيث لاحظ سيارة تسير بسرعة تتجاوز 160 كيلومترًا بالساعة.



أضاف الشاهد أن السيارة أطاحت بالدراجة النارية التي كان يستقلها المجني عليه أثناء تغيير الحارة المرورية، مما أدى إلى دهس الدراجة وارتطام جسد العامل بالأرض.

وقال المستشار علي فايز إن والدة المتهم عرضت على اسرة المجني عليه دية مبلغ ٢ مليون جنيه إلا أنهم رفضوا تقاضي المبلغ.

النيابة العامة في الشيخ زايد

وباشرت النيابة العامة في الشيخ زايد تحقيقات موسعة في القضية رقم 5268 لسنة 2024، والمتعلقة بحادث دهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك شيف شهير.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، حضر لمقر القسم مالك السيارة «الشيف الشهير» محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته طالب، يبلغ من العمر 16 عاما، ولا يحمل رخصة قيادة وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

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