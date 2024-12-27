سفـ.اح التجمع.. عاقبت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، والتي انعقدت في التجمع الخامس، بالإعـ.دام شنقا، بعد ثبوت تهمة قـ.تل 3 سيدات.

الموجز تنشر لكم موعد تنفيذ حكم الإعدام على سفـ اح التجمع.

محكمة النقض آخر الحلول

من المقرر أن يقدم المتهم نقض الحكم قبل تنفيذ الإعـ دام، في حال قررت محكمة النقض تأييد الحكم على المتهم، يحق للجهات المختصة تنفيذ حكم الإعـ دام، وتكون تلك هي آخر الخطوات قبل تنفيذ الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت في التجمع الخامس، قد أيدت حكم الإعـ دام بحق المتهم كريم سليم المعروف إعلاميًا بـ"سـ فاح التجمع"، وذلك بعد ثبوت تهمة قـ تل ثلاث فتيات وإلقائهن في مناطق صحراوية نائية.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمدانى، قضت إعدام سـ فاح التجمع، بالإضافة لمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

سـ فاح التجمع

اليوم الحكم على سفاح التجمع

تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على سـ فاح التجمع، بعد ثبوت تهمة قتل 3 سيدات، وبعدما أحيلت أوراقه إلى فضيلة المفتي للمرة الثانية.



سـ فاح التجمع

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، قد أعلنت عن تسلمها لرد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على خلفية قرار إعـ دام كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ "سـ فاح التجمع"، قبل ساعات قليلة من إصدار حكم المحكمة عليه في جلسة اليوم، و الموجز يسرد التفاصيل.

قرار إحالة سـ فاح التجمع لمفتي الجمهورية

جاء ذلك على خلفية إحالة للمرة الثانية، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعـ دامه بسبب ارتكابه جـ ريمة قـ تل ثلاث سيدات.

جاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب حيث قضى بإحالة أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ سـ فاح التجمع، إلى فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية، وحدد جلسة 25 ديسمبر المقبل لإصدار الحكم النهائي.

وشهدت الجلسة انهيار المتهم داخل قفص الاتهام، حيث دخل في نوبة بكاء وندم قبل أن يُغمى عليه، جهود النيابة لكشف التفاصيل.



كلفت النيابة العامة فرق التحقيق بفحص بلاغات التغيب خلال الشهرين الماضيين للوصول إلى هوية الضحايا، كما أمرت بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة. وتم استدعاء حارس العقار وشهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الشقة.

قرر رئيس النيابة الكلية حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع التجديد في الموعد القانوني، كما وُجهت إليه تهم القتل العمد، تعاطي المخدرات، حيازة أسلحة بيضاء، واستدراج النساء لأعمال منافية للآداب.

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