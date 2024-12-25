حراسة مشددة.. سفاح التجمع يصل لقاعة المحكمة بالتجمع الخامس

سفاح التجمع.. وصل إلى قاعة محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، لحضور جلسة الحكم عليه بعد ثبوت تهمة قتل 3 سيدات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمدانى، قضت بإعدام سفاح التجمع،بالإضافة لمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

اليوم الحكم على سفاح التجمع

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على سفاح التجمع، بعد ثبوت تهمة قتل 3 سيدات، وبعدما أحيلت أوراقه إلى فضيلة المفتي للمرة الثانية.

سفاح التجمع

سفاح التجمع

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، قد أعلنت عن تسلمها لرد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على خلفية قرار إعدام كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، قبل ساعات قليلة من إصدار حكم المحكمة عليه في جلسة اليوم، و الموجز يسرد التفاصيل.

قرار إحالة سفاح التجمع لمفتي الجمهورية

جاء ذلك على خلفية إحالة للمرة الثانية، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه بسبب ارتكابه جريمة قتل ثلاث سيدات.

جاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب حيث قضى بإحالة أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، إلى فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية، وحدد جلسة 25 ديسمبر المقبل لإصدار الحكم النهائي،



وشهدت الجلسة انهيار المتهم داخل قفص الاتهام، حيث دخل في نوبة بكاء وندم قبل أن يُغمى عليه، جهود النيابة لكشف التفاصيل

كلفت النيابة العامة فرق التحقيق بفحص بلاغات التغيب خلال الشهرين الماضيين للوصول إلى هوية الضحايا، كما أمرت بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة. وتم استدعاء حارس العقار وشهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الشقة.

متابعة القضية

قرر رئيس النيابة الكلية حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع التجديد في الموعد القانوني. كما وُجهت إليه تهم القتل العمد، تعاطي المخدرات، حيازة أسلحة بيضاء، واستدراج النساء لأعمال منافية للآداب.

اقرأ أيضا: خلال ساعات.. الحكم على سفاح التجمع في تهمة قتل 3 سيدات

سفاح التجمع.. نعرض آخر طلب قبل أيام من إعدامه.. ما القصة؟