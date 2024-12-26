خلال ساعات.. محكمة الطفل تصدر حكمها على ابن زوجة الشيف الشربيني

ابن زوجة الشيف الشربيني.. تصدر محكمة جنح الطفل بالجيزة، قرار جديد بشأن ابن زوجة الشيف الشربيني، اليوم الخميس، على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر أن المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أحال قضية ابن زوجة شيف شهير على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل للاختصاص.

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تطورات في قضية ابن زوجة الشيف الشربيني

وكانت قضية ابن زوجة الشيف الشربيني قد شهدت المزيد من التطورات جديدة، حيث اتهم بدهـ.س عامل دليفري، فقبل ساعات من الحكم بدأت مفاوضات الصلح بين أسرة المجني عليه وأسرة المتهم.

أهل المجني عليه رفضوا الدية

وفي تصريحات صحفية أكد محامي أسرة المجني عليه، علي فايز، أن والدة المتهم وزوجة الشيف شربيني، قدمت دية لتنقذ ابنها من طاولة القانون، حيث أكدت أنها على استعداد لدفع 2 مليون جنيه، مقابل تنازل أسرة المجني عليه عن القضية أمام المحكمة.

ابن زوجة الشيف شربيني

وتابع فايز، أن أسرة المجني عليه رفضت عرض زوجة الشيف شربيني، رافضين الدية، وأنهم سينتظرون حكم القضاء كي تتحقق العدالة، ويأتي القضاء بحق نجلهم الذي توفي قبل أيام من زفافه.

حجز أولى جلسات قضية ابن زوجة الشيف شربيني

وكانت محكمة جنح الطفل بالجيزة، قد حجزت أولى جلسات محاكمة ابن زوجة الشيف الشربيني إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري، كي يتم الفصل في اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، بالإضافة للفصل في قضية الإهمال التي تم توجيهها للشيف الشربيني وزوجته، فبراير المقبل.

وكان حادث إبن زوجة الشيف الشربيني، قد تصدر تريند جوجل، وذلك بعد دهسه عامل دليفري في الشيخ زايد باستخدامه سيارة الشيف الشربيني دون علمه، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى موقع الحادث.

أقوال شهود العيان على حادث ابن زوجة الشيف الشربيني

كشفت التحريات أن المجني عليه يدعى عبدالرحمن فراج محفوظ من محافظة بني سويف، عامل دليفري في تطبيق توصيل شهير.

ذكر شهود عيان، تفاصيل عن حادث دهس ابن زوجة الشيف شربيني لعامل دليفري، حيث قالوا إن نجل الشيف كان يقود السيارة بسرعة جنونية "كان طاير بالعربية" ما أدى لتحطيم الدراجة التي يستقلها المجني عليه وإصابته بإصابات أودت بحياة عامل الدليفري.

تفاصيل مثيرة بشأن واقعة ابن زوجة الشيف الشربيني

وأكد شهود العيان أن السيارة من نوع "رينج روفر"، وكان يقودها ابن شيف شهير بسرعة جنونية في أحد شوارع الشيخ زايد، مما تسبب في وقوع الحادث، وأفادوا بأن السيارة ظلت تسير مسافة 15 مترا والعامل ينزف في دمائه، ثم توقفت بسبب عطل ناتج عن الحادث.

ابن الشيف الشربيني ينهي حياة عامل دليفري في الشيخ زايد

البداية عندما نشرت أحدي الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو به تفاصيل الحادث وكتب مسئول الصفحة قائلاً: حادث رهيب في الشيخ زايد، لجثة شكلها مرعب على الأسفلت، دليفري مسكين، اسمه عبدالرحمن فراج محفوظ من بني سويف، ومحدش من أهله موجود، وعلاء ساب عربيته ومشي.

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