أحدهما توفي والآخر بحالة خطرة,, تفاصيل حادث شربين بالدقهلية

حادث شربين.. نقل شاب ورجل أحدهما متوفى والآخر في حالة حرجة إلى مستشفى شربين العام، بعد اصطدام الموتوسيكل الذي كانا يستقلانه بميكروباص أمام كوبري مرور شربين.

الموجز تنقل لكم تفاصيل حادث شربين.

بلاغ بـ حادث شربين

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بـ حادث شربين، لتنتقل عل الفور قوات الأمن، مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، ليتضح وفاة رجل يبلغ من العمر 50 عاما، ويقيم بقرية موسى شكري التابعة لمركز شربين، في حين أن الآخر شابا ويقيم بنفس المكان، ليتم نقله للمستشفى وهو في مرحلة العلاج المكثف بعد إصابته البالغة جراء الحادث.

حادث شربين

سائق سيارة الميكروباص فقد السيطرة

وكشفت التحريات المبدئية للمباحث أن حادث شربين كان بسبب فقدان سائق الميكروباص السيطرة على سيارته، الأمر الذي أسفر عن دهس شخصين أثناء مرورهما من جانبه على الموتوسيكل.

حادث شربين

البحث في أسباب حادث شربين

وتابع فريق المباحث المكلف من قبل النيابة العامة، بالبحث في أسباب حادث شربين، والوقوف على ملابسات حادث شربين، كي يتم استخراج التقرير بسرعة ، وتقديمه للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل جثمان المتوفيبـ حادث شربين للمشرحة

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان المتوفي إلى المشرحة، بينما تواصل الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث، لمتابعة تفاصيل ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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