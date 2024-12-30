حيثيات إعدام شخص قـ ـتل زوج شقيقته في الطالبية

شهدت محكمة جنايات الجيزة أحداثًا هامة في قضية قـ ـتل راح ضحيتها زوج شقيقة المتهم، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا بحق المتهم الذي أقدم على قـ ـتل الضحية باستخدام سـ ـلاح أبيض “سكـ ـين”، وذلك نتيجة لخلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته “شقيقة المتهم”، مما دفع الأخير إلى ارتكاب جريمته بلا رحمة أو إنسانية، ويستعرض الموجز، تفاصيل حيثيات المحكمة كالتالي:

إعدام شخص قـ ـتل زوج شقيقته في الطالبية

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين بهاء عطية ووائل الشيمي وأحمد العدوي، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

حيثيات المحكمة

كشفت حيثيات المحكمة في القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات الطالبية أن الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة، بدأت بخلافات زوجية بين المجني عليه "مصطفى. ط" وزوجته "نسمه. ش"، التي جعلتها تترك منزل الزوجية وتتوجه إلى منزل والدتها.

وبعد أن قصت عليها ما حدث من خلافات، قامت الأخيرة بالاتصال بابنها المتهم "هاني. ر"، شقيق زوجة المجني عليه من الأم، وطلبت منه أن يتوجه إلى محل عمل المجني عليه “بنزينة” حيث يعمل في محل لتغيير الزيوت لطلب مصروفات علاج نجله المريض.

استجاب المتهم لطلب والدته، وتوجه إلى محل عمل المجني عليه في 24 يناير الماضي، مستقلاً دراجة نارية وبرفقته كريمته الطفلة "جودي".

إعدام شخص قـ ـتل زوج شقيقته في الطالبية

وعندما تقابل مع المجني عليه، كان الأخير برفقة والده "طارق عبد الحميد" وشقيقه "هاني رجب"، حيث دار حوار بينهما ملؤه العتاب، لكن هذا العتاب تطور إلى مشادة كلامية انتهت باشتباك بالأيدي، أصيب فيه المتهم وكريمته. فانسحب المتهم من المكان لكونه لا يحمل سلاحًا، بالإضافة إلى وجود كريمته الصغيرة التي لم تبلغ من العمر 3 سنوات، مما منعه من الرد على الإهانة التي تعرض لها، لكنه توعد المجني عليه بأنه سيعود لأخذ حقه واسترداد كرامته المهدورة.

إعدام شخص قـ ـتل زوج شقيقته في الطالبية

وأشارت حيثيات المحكمة إلى أن المتهم أضمر في نفسه شرا تجاه المجني عليه، وزينه له شيطان غيّره أن قـ ـتله هو السبيل الوحيد لاسترداد كرامته المزعومة.

وفي مساء اليوم ذاته، عاد المتهم إلى منزله، وأدى دورًا هادئًا أمام زوجته بعد أن سلم إليها كريمته، ثم قص عليها ما حدث، دخل المطبخ واختار سكينًا مناسبًا لتنفيذ وعيده، حاولت الزوجة أن تثنيه عن ارتكاب الجريمة، فهاتفته والدتها "ياسر محمد" في محاولة لإقناعه بالعدول عن فعلته، وبالفعل توجه الأخير إلى محل عمل المجني عليه، حيث التقيا وطرح المتهم تعهدًا بالتفاهم، إلا أن المتهم كان قد عزم على قـ ـتله.

إعدام شخص قـ ـتل زوج شقيقته في الطالبية

وأكمل المتهم تنفيذ خطته، مستعينًا بسكينه، وتوجه إلى البنزينه حيث كان المجني عليه. وعندما حاول من تواجد هناك منع المتهم من الفتك بالمجني عليه، أفلت منهم وواصل مسيرته حتى أصبح في مواجهة مع الضحية، ومن ثم، وبعزم وقوة، سدد له طعنة قاتلة في الجانب الأيسر من جسده، نتج عنها قطع في الكلى اليسرى، والطحال، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى نزيف حاد وهبوط شديد في الدورة الدموية، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

اعترافات المتهم

أقر المتهم، في اعترافاته، بارتكاب الجريمة كما أرشد عن السـ ـلاح الأبيض المستخدم، وأكد تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه يمكن أن تحدث بواسطة السـ ـلاح المضبوط، كما أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه على إثر خلاف دار بينه وبين المجني عليه، واعتداء الأخير عليه وعلى كريمته، قرر العودة لأخذ حقه.

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