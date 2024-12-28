موعد صلاة الظهر اليوم السبت 28-12-2024 في المحافظات

ينشغل العديد من المواطنين في الصباح الباكر، بالبحث عن مواقيت الصلاة اليوم السبت، وخاصة موعد صلاة الظهر اليوم، وفقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أوقات الصلاة في مصر يوميًا، داخل جميع محافظات الوجهين البحري والقبلي.

لذا يستعرض الموجز، مواعيد صلاة الظهر اليوم في المحافظات، وفضل صلاتها كالتالي:

موعد صلاة الظهر اليوم

- موعد صلاة الظهر في القاهرة اليوم 11:57 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر اليوم في الجيزة 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر اليوم في القليوبية 11:57 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر اليوم في الإسكندرية 12:01صباحًا

- موعد صلاة الظهر اليوم في الإسماعيلية 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر اليوم في شرم الشيخ 11:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر اليوم في أسوان 11:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر اليوم في الشرقية 11:55 صباحًا.

مواعيد صلاة الظهر في المحافظات

- موعد صلاة الظهر اليوم في قنا 11:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر اليوم في مطروح 12:12 صباحًا.

موعد صلاة الظهر اليوم في أسيوط: 11:54 صباحًا.

موعد صلاة الظهر اليوم في سوهاج: 11:53 صباحًا.

موعد صلاة الظهر اليوم في المنيا: 11:56 صباحًا.

فضل صلاة الظهر

ويذكر أن المسلمين يحرصون على أداء سنة الظهر وهي تعتبر من السنن المؤكدة، فتكون أربع ركعات قبل صلاة الظهر المفروضة وركعتين بعدها.

كما تعتبر الركعات القبلية لصلاة الظهر هي من العبادات المحببة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال على فضلها: "من صلى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار"، وهي تعتبر وسيلة للتقرب إلي الله.

سنة صلاة الظهر

أما سنة الظهر البعدية فهي تكون من ركعتان بعد أداء الفريضة، وهي تمنح المسلم فرصة تعويض أي نفس في الفريضة كما أنها لا تعتبر سنن بل حب في طاعه الله.

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