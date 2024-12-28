ما سبب تسمية شهر الله رجب بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

سبب تسمية شهر الله رجب «مضر».. الأشهر الحرم هي أربعة أشهر تم تحديدها في التقويم الهجري، وقد خصها الله تعالى بالتعظيم، حيث ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهذه الأشهر هي: شهر الله رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، وتعد هذه الأشهر فترة خاصة يتوقف فيها القتال، ما يعكس مكانتها الكبيرة في الشريعة الإسلامية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم

من بين هذه الأشهر الحرم ، يعد شهر الله رجب من أبرزها، حيث يُطلق عليه "شهر الله" تقديرًا ورفعةً له. كلمة رجب مأخوذة من "الرجوب"، التي تعني التعظيم والاحترام، وكان هذا الشهر يُعرف أيضًا بـ "رجب مضر"، وذلك لأن قبيلة مضر كانت تحترمه وتلتزم به، بخلاف بعض القبائل العربية الأخرى التي كانت تعدل في الأشهر الحرم حسب الحاجة، وهذا يظهر في مفهوم "النسيء" الذي كان يمارسه العرب في الجاهلية، والذي ذكره القرآن في قوله تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ...).

يُعد شهر الله رجب أيضًا شهرًا حافلًا بالأحداث الدينية الهامة، حيث وقع فيه حدث الإسراء والمعراج، الذي يعتبر من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان العرب في الجاهلية يطلقون على هذا الشهر "الأصم" لأنه كان خاليًا من المعارك والقتال، وذلك تقديرًا لحرمته، أما بالنسبة للأشهر الحرم الأخرى، فتشمل ذو القعدة وذو الحجة، حيث تتزامن هذه الأشهر مع مناسك الحج، والمحرّم الذي يعتبر بداية السنة الهجرية، ويذكر الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "السنَة اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا منها أربعة حرم"، مؤكداً بذلك أهمية هذه الأشهر في التقويم الإسلامي.

أدعية مستحبة في شهر الله رجب

- يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، أصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

- اللهم إن همومنا قد كثرت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.

- حسبي الله لما أهمّني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

- اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي.

شهر الله رجب

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