زوج في الرد على دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: "بتقولي هخليك تشحن"

دعوى الطلاق.. “مش عارف إيه اللي حصل لكل ده، أخدت العيال ومشيت من غير سبب، رفعت عليا قضية طلاق ونفقة ليها وللعيال، ولما حاولت أكلمها قالتلي هخليك تشحت”، كلمات قاسية ألقاها الزوج على مائدة هيئة المنازعات، وهو يرد على دعوى الطلاق التي أقامتها زوجته ضده بالإضافة لدعوى النفقة بنوعيها.

الموجز تقف على تفاصيل دعوى الطلاق ورد الزوج عليها.

زواج لمدة 14 عاما

وبدأ الزوج في حديثه وأثناء رده على دعوى الطلاق والنفقة بنوعيها، التي أقامتها ضده زوجته، أنه تزوج منذ 14 عاما، وأنجبت منها طفلين ولد وبنت على فراش الزوجية، وكأي زوجين كانت تندلع بينهم الخلافات بطريقة عادية، كأي منزل، وهو المعيل لكل ما يحتاجه المنزل، متابعا: “ من فترة حصل بيني وبين زوجتي خلاف ومن وقتها وكل حاجة اتغيرت، سابت البيت ووقفت قصادي بعيالي في المحاكم”.

دعوى الطلاق

اندلاع خلاف بين الزوجين

وتابع الزوج في رده على دعوى الطلاق والنفقة بنوعيها، التي أقامتها ضده زوجته، أنه ذهب للعمل بعد خلاف نشب بينه وبين زوجته، ليعود للمنزل فلا يجد زوجته ولا أولاده، ويكتشف أنها هربت بأولاده لمنزل والديها، وهذا ما كان بالنسبة له اختلافا كبيرا في طريقة تعاملهما، :" كلمتها اتفاجئت بيها وبطريقة كلامها، بتقولي هبهدلك في المحاكم، وهخليك تشحت، وهاخد اللي وراك وقدامك، ورفضت حتى نتفاهم سوا".

الزوج يحاول الاتصال بزوجته

وأشار الزوج في رده على دعوى الطلاق والنفقة بنوعيها، التي أقامتها ضده زوجته، حاول الزوج ترك زوجته حتى تهدأ وتستقر الأمور بينهما، ليجد أن الأمور بدأت تشتعل أكثر من الأول ليحاول الوصول إليها بشتى الطرق، :" اتصلت بأهلها ومحدش رد عليا، واتصلت بقرايبها من بلدهم لكن من مفيش رد ومحدش عاوز يتفاهم".

وأكمل الزوج في رده على دعوى الطلاق والنفقة بنوعيها، التي أقامتها ضده زوجته، أنه حاول كثيرا وبشتى الطرق ولكن دون جدوى، ليجدها فجأة أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، ودعوتى نفقة لها، ودعوى نفقة للأطفال بأنواعها.

اقرأ أيضا: دلال في دعوى طلاق: "دمر حياتي وباع حتى لعب الأطفال عشان كيفه"

والدة الزوج تقف مع زوجة ابنها في دعوى خلع.. ما القصة؟