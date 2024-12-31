سها في دعوى الخلع:"خلقه ضيق وبيتخانق على أتفه الأسباب"

دعوى الخلع.. «حياتنا اتقلبت 180 درجة، مانعنا نكلم حد أو حد يكلمنا، المشاكل بتزيد مش بتقل وهو بيتخانق على أتفه الأسباب»، هكذا قررت الزوجة "سها. ن" اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى خلع ضد زوجها، مؤكدة أنها لا يمكنها العيش معه، بسبب تصرفاته، وبسبب افتعاله للخلافات دون أي سبب.

تفاصيل دعوى الخلع تسردها الموجز في هذه السطور

لم تتوقع عصبيته

البداية كانت بوعود كثيرة بين الزوجين، كانت الزوجة تعرف أن زوجها رجل ذو بأس، ولكنها لم تتوقع أن ما سيحدث معها بعد الزواج سيكون أصعب من ذي قبل،«كنت عارفة إنه عصبي وصعب، بس عمري ماتوقعت يكون بالصعوبة دي، تعبت منه ومن تصرفاته، ومش قادرة أستحمل».

الزوج كان لطيفا قبل الزواج

وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها كان رجلا لطيفا قبل الزواج، كان يلبي لها كل رغباتها، وسمات العصبية تظهر عليه لكن ذلك ما كانت تراه في المواقف الكبيرة، «عمره ما كان بيتعصب غير لو فيه مصيبة كبيرة، لكن العادي مكنش فيه أي مشاكل، وقولت لنفسي أكيد هيتغير بعد الجواز».

آمال الزوجة تحطمت من بداية الزواج

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن آمالها تحطمت في بداية زواجها، فكم حلمت بمنزل هاديء لا يشوبه الخلافات، لتجد نفسها فجأة في منزل مليء بالمشاكل طوال اليوم،«احنا بنتخانق طول اليوم وطول الوقت تقريبا، وهو مش بيحس بنفسه»

وأكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة: «من أول يوم جواز لقيته بيتعصبي على أقل شيء، طول الوقت خناق وزعيق ومشاكل تافهة، الأعل بدأوا يتدخلوا بينا والمشاكل بدأت تكبر، وفكرت كتير في الطلاق، بس كل مرة كنت برجع في كلامي عشان خاطر ولادي».

دعوى الخلع

دعوى الخلع هي الحل

وأشارت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إلى أن زوجها منعها من الخروج هي وأولادها، وبدأ يرفض أن يروا أي شخص، فضلا عن البلكونة التي أغلقها بالمسامير كي يعاقبها وأولادها بدون خلاف، لتقرر بدورها اللجوء إلى محكمة الأسرة، وإقامة خلع.

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