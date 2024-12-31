زوجة في الرد على دعوى الحضانة: عاوز يحرمني من بنتي عشان هتجوز

دعوى ضم الحضانة.. “عاوز يحرمني من بنتي، 15 سنة جواز، بنتي كرهت بسبب الدنيا واتعقدت في حياتها، ولما اطلقت واتجوزت وبنتي ارتاحت شوية، رفض هو وعاوز ياخدها ويحرمني منها”، بتلك الكامت قررت الزوجة الرد على دعوى ضم الحضانة التي أقامها الزوج ضدها، بعدما قرر الزوج ضم حضانة ابنته له، بعد زواج طليقته.

الموجز تقف على تفاصيل الواقعة.

15 سنة زواج

بدأت الزوجة حديثها برفض رجوع ابنتها لوالدها، بعدما تزوج من أخرى وطلقها ولا يعرف عنها شيئا منذ 3 سنوات: “أنا اتجوزت والد بنتي من 15 سنة، كان جواز صالونات، كنت عارفة إنها جوازة غلط من الأول، بس خوفت من لقب مطلقة، كنت مستحملة على أمل إن جوزي يتغير في يوم من الأيام”، متابعة، أنها لطالما أرادت الحصول على الطلاق لكن دوما كانت تتراجع يف آخر لحظة.

دعوى ضم حضانة

دعوى ضم حضانة ضد الزوجة

وتابعت الزوجة في الرد على دعوى ضم الحضانة التي أقامها ضدها طليقها، أنه كان ينفق عليها وابنتها أقل من القليل، وكلما طلبت من بعض المصروفات، كان يعتدي عليها بالضرب والإهانة، فضلا عن الشتيمة بألفاظ نابية، حتى أصبح عمر طفلتها 12 عاما، وأصبحت الطفلة تكره والده، :" بنتي جالها عقدة من أبوها، كرهت حياتها بسبب تصرفاته، لما شوفتها بتترعب بس من اسمه، قررت أنفصل عنه ومرجعلوش تاني، وأهرب ببنتي".

انفصال بعد معاناة

وأكملت الزوجة في الرد على دعوى ضم الحضانة التي أقامها ضدها طليقها، أنها بالفعل حصلت على الطلاق، وانفصلت بعد معاناة، وقررت النزول لسوق العمل، للإنفاق على طفلتها، حتى لا تحتاج لوالدها، ولا تضطر للوقوف أمامه في محكمة الأسرة بسبب النفقة، وفي تلك الأوقات تعرفت على شخص وافق على الزواج وإقامة ابنتها معها، “ بعدما عرف إني هتجوز بهدل الدنيا وجه اتخانق معايا وشتمني، وكان عاوز ياخد بنتي يالعافية، مع إنه اتجوز وعاش حياته وخلف كمان”.

واختتمت الزوجة أنها في الوقت الحالي تعاني بسبب تهديدات طليقها اليومية من خطف ابنتها، فضلا عندعوى ضم الحضانة التي أقامها ضدها، كي يحرمها من طفلتها.

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