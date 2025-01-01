سميرة تقرر إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة .. مدمن مخدرات

دعوى الخلع .. "طلع مدمن مخدرات وبيضحك عليا، زور التحاليل بتاعته قبل الجواز، حاولت كتير معاه، لكن مفيش فايدة، وخلاص مش قادرة استحمل أعيش مع واحد مدمن»، هكذا وقفت الزوجة "سميرة. ع" أمام محكمة الأسرة، تبرر دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، بعدما اكتشفت إدمانه.

الموجز تنقل لكم تفاصيل دعوى الخلع.

زواج عامين بدون أطفال

بدأت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ عامين، زواجها كان بعد قصة حب طويلة، لم تكن الخلافات تأخذ حيزا من حياتهم، وكانا يتعاملان بعشق، مؤكدة: «مخلفتش منه ودي أفضل حاجة حصلت في جوازي منه».

دعوى الخلع

أدمن المخدرات قبل الزواج

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها كان مدمنا للمخدرات قبل زواجهما، وقد عرفت تلك النقطة قبل زواجهما بفترة قليلة، مضيفة: «من يوم ما عرفته ومكنش فيه أي مشاكل بينا ولا خلافات، وحتى السجاير مكنش بيشربها، لكن لما عرفت حصل بينا مشكلة كبيرة أوى، وهو وعدني إنه هيبطل».

وعدها بعدم الإقتراب من المخدرات

وأضافت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها علمت بتعاطيه المخدرات أثناء إجراؤهما تحاليل ما قبل الزواج، لتكتشف وقتها ويندلع بينهما خلافات كبيرا، وحاول هو السيطرة على الموقف بأن وعدها بألا يقرب المخدرات مرة أخرى، وصدقته.

وأكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها أصرت أن تكرر الاختبارات ببل الزواح لتتأكد من عدم تناوله المخدرات مرة أخرى، ولكن التحاليل أثبتت عدم تعاطيه، منوهة: «فرحت إنه بطل مخدرات وبطل يشربها، واتجوزنا، لكن اكتشفت بعد فترة إنه لسه بيشرب، ولما واجهته أنكر».

اكتشفت بأنه مازال يتعاطى المخدرات

وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها وحدت المخدرات التي يتناولها زوجها وواجهته بها، ليؤكد تناوله للمخدرات، ورفض الإقلاع عنها،« عرفت إنه في الآخر طلع مزور التحاليل قبل الجواز، وفهمني إنه بكل مخدرات عشان أوافق أتمم الجوازة».

دعوى الخلع تنهى كل شيء

واختتمت الزوجة في دعوى الخلع أنها استمرت في زيجتها فترة بسبب حبها لزوجها،« كان عندي أمل يبطل مخدرات، حاولت كتير معاه لكن هو رفض، وصوته بدأ يعلى، ودايما متعصب عليا، بيلغط فيا كتير، وأنا تعبت عشان كده قررت أرفع دعوى خلع».

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى الخلع ضد زوجها.

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