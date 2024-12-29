حـ.ادث الشرقية.. حكاية أب وطفلين عُثر عليهم مقتـ.ولين على رقابهم آثار خـ.نق

حادث الشرقية.. حادث مروع هز محافظة الشرقية، فالأب وطفليه عثر عليهم مقتولين داخل منزلهم بقيرة كفر الأعصر، التابعة لمركز طوخ أبو كبير.

العثور على جثة الأب وطفليه

الموجز يستعرض التفاصيل، إذ تم العثور على جثث حادث الشرقية، وعلى رقابهم آثار خنق شديدة الوضوح ليتم نقلهم للمشرحة، كي يحدد الطبيب الشرعي سبب الوفاة.

بلاغ بـ حادث الشرقية

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء حسن النحراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح، بوجود أب ونجليه متوفيين وعلى أعناقهم آثار خنق داخل منزلهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، ومدعمة بقوات البحث الجنائي إلى مكان حادث الشرقية.

معاينة الحادثة

وكشفت المعاينة المبدئية أن الجثث تعود لرجل يدعى بلال، ويبلغ من العمر 43 عامًا، بجانبه طفلته حور، والتي تبلغ من العمر 6 سنوات، و الطفل عبد الرحمن، يبلغ من العمر 4 سنوات.

شبهة جنائية وتحقيقات مكثفة بـ حادث الشرقية

تحريات المباحث المبدئية أكدت وجود شبهة جنائية وراء وفاة الأب وطفليه، لتأمر النيابة بتكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها، وسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، فضلا عن استجواب شهود العيان المحيطين بالضحايا، لمعرفة التفاصيل التي قد تكشف عن هوية الجاني ودوافع الجريمة.

كما أمرت النيابة العامة بنقل جثث حادث الشرقية إلى المشرحة، وعرضها على الطبيب الشرعي المختص، كي يتم إجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.

ضحايا حادث الشرقية

مادة قانون عقوبة القتل

يذكر أن المادة 233 نصت على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

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