الأمن يكشف حقيقة فيديو سقوط صاروخ بأسوان ويؤكد أنه كذبة مغرضة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعى حول سقوط صاروخ في أرض زراعية بأسوان لا يعدو إلا كذبة ومعلومات مضللة، حيث أكدت التحقيقات عدم صحة الإدعاء.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

وأفصحت وزارة الداخلية في بيان لها أن : بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر هو (فنى صيانة هواتف محمولة- مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الاجتماعى، وإدعى سقوطه بمحافظة أسوان وذلك لرفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قانون الإنترنت حول نشر الشائعات

وفقًا لقانون الإنترنت الجديد، يُعاقب كل من يروج للأخبار الكاذبة عمدًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، تتضمن العقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف جنيه، في حال إنشاء موقع على الإنترنت لغرض تسهيل ارتكاب الجريمة، وإذا كانت الجرائم قد ارتكبت بهدف إجرامي واحد، فإن المتهم يستحق العقوبة المقررة ، كما يجب على الجاني تحمل المسؤولية عن دفع كافة النفقات التي تسببت فيها تصرفاته، بالإضافة إلى تعويض المتضررين عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت بهم بسبب الجريمة.

كما يتحمل المتهم دفع كافة النفقات التي ترتبت على نشر تلك الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين عن الأضرار المادية أو الأدبية التي نتجت عن الجريمة.

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