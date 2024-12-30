وزارة الداخلية تطلق خدمات متنقلة للطلاب بالقاهرة والجيزة.. جوازات ومرور

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تشغيل وحدات متنقلة لتقديم خدمات "جوازات السفر، الأحوال المدنية، والمرور" في عدد من الجامعات بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول الطلاب على هذه الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الرئيسية.

التواريخ والمواقع الخاصة بالتشغيل

وتم تحديد مواعيد تشغيل هذه الوحدات المتنقلة في الجامعات التي يستعرضها الموجز على النحو التالي..

جامعة القاهرة: يوم الإثنين 30 ديسمبر.

جامعة عين شمس: يوم الأحد 5 يناير.

جامعة 6 أكتوبر: يوم الإثنين 6 يناير.

جامعة بدر: يوم الأربعاء 8 يناير.

وزارة الداخلية

هذه الخدمة المتنقلة التي تقدمها وزارة الداخلية تهدف إلى تقديم كافة الخدمات الخاصة بجوازات السفر، الأحوال المدنية، وأمور المرور مباشرة للطلاب في أماكنهم، ما يسهل عليهم إتمام الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.

استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الخدمات الجماهيرية

تأتي هذه المبادرة في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لتطوير وتحسين مستوى الأداء الأمني والخدمات المقدمة للجمهور، ويعد تشغيل الوحدات المتنقلة أحد أبرز الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان توفير الخدمات بشكل يسير وآمن للمواطنين، وخاصة للطلاب الجامعيين.

التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز انتشار الخدمات الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير حلول مبتكرة لزيادة الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة ويسر، من خلال هذه الوحدات المتنقلة، تسعى وزارة الداخلية إلى تسهيل كافة الإجراءات الإدارية على المواطنين، ما يسهم في تسريع التعاملات وتقليل الجهد والوقت المبذول.

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