تطبيق H&F LUXOR.. أول خدمة إلكترونية تعزز مكانة الأقصر كواجهة سياحية

تطبيق H&F LUXOR.. في خطوة مبتكرة لتعزيز مكانة مدينة الأقصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية في الأقصر، تم إطلاق تطبيق H&F LUXOR، الذي يُعد أول خدمة إلكترونية متكاملة تُقدم تجربة سياحية ذكية وفريدة من نوعها.

ويأتي تطبيق H&F LUXOR ضمن الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يهدف إلى تسهيل تجربة الزائرين وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تُبرز جمال المدينة وثراءها التاريخي والثقافي.

تطبيق H&F LUXOR

الموجز يرصد عبر التقرير التالي كل التفاصيل المتعلق بـ تطبيق H&F LUXOR باعتباره أول خدمة إلكترونية تعزز مكانة الأقصر كواجهة سياحية.

ويوفر تطبيق H&F LUXOR منصة متكاملة تجمع بين حجز الجولات السياحية في الأقصر، واستكشاف أهم المعالم الأثرية مثل معابد الكرنك ووادي الملوك، بالإضافة إلى خدمات النقل والإقامة، كما يُتيح للمستخدمين إمكانية التعرف على الأحداث والأنشطة الثقافية المحلية، مع تقديم إرشادات تفاعلية تُساعد السائحين على استكشاف المدينة بطريقة مريحة وآمنة.

وفي هذا الصدد، اعتبر الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة للتكنولوجيا، أن مشروع تطبيق «H&F LUXOR» التكنولوجي (منصة إلكترونية آمنة للسياح الأجانب الوافدين إلى الأقصر) يُمثل إنجازًا ونقلةً نوعية، بل ورؤية مستقبلية لقطاع السياحة، بما يعزز مكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية.

وجاء تصريح رئيس الجامعة، تعليقًا على فوز فريق من طلاب الجامعة، بمسابقة «GEN-Z» بابتكار تطبيق «H&F LUXOR»، الذي يستهدف تنظيم الرحلات السياحية ومواجهة استغلال السياح الأجانب.

ويُعتبر تطبيق H&F LUXOR خطوة رائدة تعكس التزام الأقصر بالابتكار في قطاع السياحة، وتعزيز تجربة الزائرين من خلال حلول رقمية متطورة، وبفضل هذا التطبيق، يمكن للسائحين الاستمتاع بتجربة غنية وشاملة، تعزز من مكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الماضي العريق والتطور العصري.

وتجدر الإشارة إلى أن شروع تطبيق «H&F LUXOR» حصل على دعم مالي كبير من مسابقة «GEN-Z» بقيمة 680 ألف جنيه.

ويعد تطبيق «H&F LUXOR» منصة آمنة وموثوق بها لحل كل المشكلات التي تواجه السياح الوافدين إلى الأقصر، حيث يقوم التطبيق بتنظيم وتحديد أسعار الرحلات السياحية مُسبقًا، وتلقي شكاوى السياح والتعامل بشكل فوري.

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