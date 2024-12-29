محافظ سوهاج يتفقد ملتقى التوظيف بنادي المحليات

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات ملتقى التوظيف بنادي المحليات بمدينة ناصر. الملتقى يُقام يومي الأحد والاثنين الموافقين 29 و30 ديسمبر، من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 مساءً، حضر الفعالية الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى النائب مصطفى الشريف والنائبة رشا إسحق من مجلس الشيوخ، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

فرص العمل المتاحة

يوفر الملتقى أكثر من 2000 فرصة عمل مميزة للشباب في شركات القطاع الخاص، مع تقديم أجور مجزية، كما يتضمن الملتقى فرصًا تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب العملية، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.

دعم المرأة وذوي الإعاقة

أكد المحافظ على أهمية مراعاة نسب التوظيف للمرأة وذوي الإعاقة، دعمًا لسياسات الدولة التي تستهدف تمكين الفئات المختلفة وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة بالمحافظة.

التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

يُعقد الملتقى بالتعاون مع مركز توظيف أهلي و23 شركة من شركات القطاع الخاص، يستقبل الملتقى الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة وإجراء المقابلات المباشرة مع الشركات، في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل جديدة.

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