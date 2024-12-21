خلافات مالية السبب في إطلاق الابن العاق النار على والده بسوهاج

الابن العاق.. لم يلتزم الابن العاق بتعاليم الله وأوامره ببر الوالدين، لم يستوص بوالده خيرا، ولأجل المال أطلق النار عليه، الأمر يبدو كما عليه فعلا، لذا كانت صدمة الوالد هي سبب التقدم ببلاغ لقسم شرطة سوهاج.

تفاصيل واقعة الابن العاق بسوهاج تسردها الموجز.

القبض على الابن العاق

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، القبض على الابن العاق، والذي يبلغ من العمر 40 عاما، ويعمل عاملا، حيث أطلق النار على والده عيار ناري بواسطة فرد سلاح خرطوش بعدما نشأت بينهما الخلافات المالية.

وصول المجني عليه للمستشفى

وكانت اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الأمن بسوهاج، قد تلقى إخطارا من الأجهزة الأمنية في منطقة سوهاج، بوصول "السيد. ف. أ"، والذي يبلغ من العمر 65 عاما، ويعمل عاملا في مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، مصابًا برش عيار خرطوش في الرقبة.

المجني عليه مصاب بعيار ناري

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية، لفحص الواقعة، ليؤكد الطب الجنائي، إصابة الأب المجني عليه "السيد. ف. أ"، مصابا بعيار رش خرطوش في رقبته، حيث وجه المجني عليه التهمة لنجله"فكري. أ. ف"، والبالغ من العمر 40 عاما، ويعمل بالزراعة في نفس المنطقة، مشيرا إلى ابنه تعدى عليه بإطلاق النار من سلاح خرطوش بحوزته، والسبب هو الخلافات المالية.

المتهم

إحكام الكمائن واعتراف الابن العاق

تم حكم الكمائن وإلقاء القبض على الابن العاق المتهم، والسلاح الذي قام به بارشاده، وبمواجهة الابن العاق، أقر بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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