محافظ سوهاج يستبعد مدير مدرسة قدري أبو حسين الثانوية بأخميم ومسئولي الأمن

أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين بأخميم، ومسؤولي الأمن بالمدرسة، على خلفية حادثة اعتداء طالب على زميله داخل فناء المدرسة باستخدام آلة حادة، جاء القرار في إطار حرص المحافظة على تعزيز الانضباط المدرسي وضمان سلامة الطلاب.

ويقدم الموجز، تفاصيل التعليمات التي أصدرها محافظ سوهاج في هذا الشأن من خلال السطور التالية..

تعليمات مشددة لضمان أمن المدارس

وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاتخاذ إجراءات صارمة لتفتيش الطلاب قبل دخولهم المدارس.

وشدد على ضرورة التأكد من عدم حمل أي أدوات أو أشياء غير مصرح بها، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة جميع الطلاب والعاملين في المدارس.

طلاب

تفاصيل الواقعة

ويستعرض الموجز، تفاصيل الواقعة في السطور التالية..

أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية تلقت بلاغًا يفيد بقيام أحد طلاب مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين، بالاعتداء على زميله باستخدام آلة حادة داخل فناء المدرسة.

وتم نقل الطالب المصاب مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنينـ على الفور إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، وأكدت التقارير استقرار حالته الصحية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم (15819) لسنة 2024 جنح مركز أخميم.

تشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الإجراءات

تم تكليف لجنة عاجلة بفحص تفاصيل الحادثة والوقوف على أبعادها، إضافة إلى إحالة الواقعة للشؤون القانونية؛ للتحقيق في وجود تقصير إشرافي محتمل من جانب إدارةمدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين أو المسؤولين عن الأمن.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

تعزيز الإجراءات الوقائية في المدارس

تأتي هذه القرارات كجزء من جهود المحافظة لتوفير بيئة آمنة للطلاب داخل المدارس، حيث أكد المحافظ ضرورة تعزيز الرقابة وتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم، وتهدف هذه الخطوات إلى الحد من الحوادث المؤسفة التي قد تهدد سلامة الطلاب وتعرقل سير العملية التعليمية، مثل تلك التى وقعت في مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين.

اقرأ أيضا

تفاصيل استبعاد مدير مدرسة بالغربية بعد كثرة الشكاوي.. التعليم ترد

تعرف علي الإجراءات القانونية تجاه المنقطعين عن المدارس في قنا