تفاصيل واقعة اقتحام مدرسة اللواء سعد الشربيني والاعتداء على مديرها

تصدر اسم مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية، في قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، إثر اقتحام مجموعة من البلطجية للمؤسسة التعليمية واعتدائهم على مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني، ما أثار حالة من الذعر بين الطلاب والطاقم التعليمي داخل مدرسة اللواء سعد الشربيني.

ويقدم موقع الموجز، تفاصيل الواقعة في السطور التالية..

خلافات شخصية تتحول إلى اعتداء داخل المدرسة

شهدت مدرسة اللواء سعد الشربيني، حادثة غير مسبوقة حيث تعرض مديرها، خالد بركات، لهجوم داخل الحرم المدرسي على يد ستة أشخاص، من بينهم طليقته وزوجها وأربعة آخرون.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان الاعتداء مدفوعًا بخلافات متعلقة بحضانة ورؤية الأطفال بين مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني وطليقته، التي يشتبه في تحريضها للبلطجية على الهجوم.

إصابة خطيرة خلال اليوم الدراسي

أدى الهجوم إلى إصابة مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني، بجرح في ذراعه الأيسر نتيجة استخدام أحد المعتدين سلاحًا أبيض، تم نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم، بينما خلف الحادث حالة من الرعب بين الطلاب والعاملين في المدرسة.

تحرك الجهات الأمنية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا عاجلًا من مدير المباحث الجنائية بوقوع الحادثة، على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ للتحقيق في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني.

أكدت التحريات الأولية أن الجناة خططوا للهجوم بدقة، حيث اتفقت طليقة مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني، مع زوجها الجديد وأربعة آخرين على اقتحام المدرسة والاعتداء على الضحية.

مدير مدرسة

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالحادثة، وبدأت الجهات المختصة في مباشرة التحقيقات، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجناة الذين اعتدوا على مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني، في أسرع وقت.

ردود أفعال مجتمعية

أثارت الواقعة (الاعتداء على مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني) موجة من الغضب والاستنكار بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن قلقهم الشديد إزاء ضعف تأمين المدارس وسهولة تعرضها لمثل هذه الهجمات.

كما طالبت العديد من الأصوات بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب والعاملين بها من أي اعتداءات مستقبلية.

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