بدون تراخيص.. مدرسة سودانية تثير الشغب وقلق المواطنين

تقدم عدد من أولياء الأمور والأهالي بشكوى رسمية برقم 90109960 إلى بوابة شكاوى مجلس الوزراء المصري، يطالبون فيها بالتحقيق في وجود مدرسة سودانية تعمل داخل إحدى المدارس الخاصة دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وهو ما يُعد مخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم والقوانين المنظمة لهذا النشاط التعليمي.

وسيعرض لكم الموجز تفاصيل الشكوى المعروضة على مجلس الوزراء ضد مدرسة سودانية تعمل بدون ترخيص عبر التقرير التالي.

شكوى ضد مدرسة سودانية

وجاء نص الشكوى كالتالي:

“السادة رئاسة مجلس الوزراء، تحية طيبة وبعد، نتقدم إليكم بهذه الشكوى بخصوص إحدى المدارس الخاصة في مصر التي قامت بإنشاء مدرسة سودانية داخل مبانيها، دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التربية والتعليم، مما يعد مخالفة للوائح والقوانين المنظمة لهذا الموضوع”.

مدرسة سودانية تثير الشغب

تفاصيل واقعة مدرسة سودانية

في تفاصيل واقعة مدرسة سودانية تعمل بدون ترخيص، أوضح أولياء الأمور في شكواهم أن "مدرسة العمرانية الخاصة" التابعة لإدارة العمرانية الغربية، التي تملكها السيدة أسماء حكيم، قامت بتخصيص أحد مباني المدرسة لإنشاء مدرسة سودانية تحت مسمى "مؤسسة آل حكيم الخيرية للخدمة المجتمعية".

وقد أثار هذا الإجراء استغراب وقلق أولياء الأمور، حيث يعد هذا التصرف مخالفًا للقرارات الرسمية المصرية التي تحظر إنشاء مدارس سودانية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التربية والتعليم، والعمل تحت إشراف الحكومة المصرية.

مخالفة ومشاحنات يومية من المدرسة السودانية

أشار أولياء الأمور إلى أن المدرسة السودانية تعمل بكادر تدريس وعمالة سودانية بالكامل، وتم تخصيص دورة نقل خاصة لنقل طلابها، وهو ما اعتبروه تحديًا لقرارات الجهات الرسمية.

كما أضافوا أن توقيت خروج طلاب المدرسة السودانية يتزامن مع خروج طلاب "مدرسة العمرانية الخاصة"، مما أدى إلى وقوع مشاحنات وأعمال شغب يومية بين الطلاب المصريين والسودانيين، ما تسبب في إزعاج الأهالي وزرع مشاعر القلق بينهم.



طلب بتطبيق القانون ضد المدرسة السودانية

في ختام الشكوى، طالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل السريع لتطبيق القانون ومنع أي نشاط تعليمي غير مرخص، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يشكل انتهاكًا للوائح والقوانين، ويثير القلق المجتمعي بسبب غياب الرقابة الحكومية، وقالوا في شكواهم: "نهيب بسيادتكم تطبيق القانون لمنع أي نشاط تعليمي غير مرخص، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن. خالص الشكر والتقدير."

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