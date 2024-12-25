طالب يطـ.عن زميله بآلة حادة وإيقاف مدير المدرسة عن العمل في سوهاج

الطالب المتهم.. الخلافات كانت السبب في طعـ.ن الطالب المتهم لصديقه لذا بدأ الحديث بمشاداة كلامية بينهما وانتهت بمشاجرة، ليقوم على إثرها الطالب المتهم بطـ.عن صديقه المجني عليه، وتنهار هيبة المدرسة..

ويقرر على خلفية تلك الحادث محافظ سوهاج، اللواء عبد الفتاح سراج، إيقاف مدير مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين بأخميم، ومسئولي الأمن بالمدرسة.

تفاصيل الواقعة يسردها الموجز.

تفتيش الطلاب قبل الدخول للمدارس

وشدد محافظ سوهاج على مسئولي مديريات التربية والتعليم، بضرورة التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، كي يتم تفتيش طلاب جميع المدارس قبل الدخول من باب مدرستهم؛ للتأكد من عدم حمل أي أسلحة أو أدوات غير مصرح بها حفاظا على أمن وسلامة الجميع، مؤكدا على محاسبة كل من يتقاعص عن مهام عمله.

الطالب المتهم

اعتداء طالب على صديقه بسلاح أبيض

وكان قد ورد لمديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة سوهاج، بـاعتـ..داء طالب على صديقه بآلة حادة "كتر" أثناء تواجدهما في فناء مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين، وتم نقل الطالب المجني عليه على الفور لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.

استقرار حالة المجني عليه

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى استقرار الحالة، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم (15819) لسنة 2024 جنح مركز أخميم.

إرسال لجنة للمدرس لفحص الواقعة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة التي تم إرسالها لمدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين، كي تم فحص الواقعة، والوقوف على ملابساتها، بالإضافة لإحالتها للشئون القانونية لإعمال شئونها بشأن المسئولية التقصيرية في الإشراف، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بشأن الطلاب.

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