معدية أبو غالب.. رحلة بدايتها استهتار مرورا بالمـ.وت ونهاية بالسجن 3 سنوات

معدية أبو غالب.. قضية قلبت الرأي العام وتحركت كل الوزارات من أجل التعامل معها، حتى النيابة العامة أصدرت أوامرها فور وقوع حـ.ادث معدية أبو غالب، الموجز توافيكم بالتفاصيل.

معدية أبو غالب



محكمة مستأنف جنح مركز إمبابة، أيدت حكم الحبس 3 سنوات للمتهمين "سائق السيارة ومسؤول المعدية"، في قضية معدية أبو غالب التي راح ضحيتها الكثير من الفتيات اللاتي كن تستقللن الحافلة، وفقد الكثيرات منهن، فضلًا عن إصابة أخريات.

معدية أبو غالب

بداية واقعة معدية أبو غالب

البداية في واقعة معدية أبو غالب، كانت بغرق سيارة ميكروباص بنهر النيل، وتحديدًا في منطقة معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، والتي كانت تقل 25 فتاة، إذ انتهت حياة بعضهن وأصيبت أخريات، ولم يعثر على بعضهن.

تفاصيل القضية

محكمة جنح مركز إمبابة، كانت قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والخامس عن التهمة الأولى في القضية رقم 2698 لسنة 2024، بتهمة عدم المبالاة بأرواح المواطنين، فضلًا عن تعريض حياتهم للخطر، بجانب أنهم لم يغلقوا الأبواب وحتى صدادات الأمان للحافلة والمعدية.

الحكم صدر بالسجن لمدة 3 سنوات، و6 أشهر عن الباقي التهم، كما قضت بالحكم على المتهم الرابع بالحبس 6 أشهر، لكن المتهم الثالث حصل على البراءة، فضلًا عن صرف تعويض مدني 100 ألف جنيه للمتهمين.

معدية أبو غالب

بيان النيابة عن واقعة معدية أبو غالب

النيابة العامة كانت أصدرت بيانًا عقب وقوع الحادث مباشرة، أوضحت فيه نص التحقيقات في القضية رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة، والمعروفة بـ معدية أبوغالب.

وقال البيان، إن النيابة العامة تلقت في يوم 21 مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب "ميكروباص"، كان يقل 25 فتاة من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن إصابة ووفاة بعض مستقلي الحافلة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات، إذ تبين غرق 11 فتاة، استطاعت قوات الإنقاذ انتشال جثثهن، فضلًا عن فقد خمس، ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

معدية أبو غالب

نتيجة التحقيقات

أسفرت التحقيقات، عن أن الحافلة اهتزت من الرياح، ولعدم إغلاق الموانع للانزلاق بإحكام انزلقت الحافلة؛ نظرًا لإهمال السائق ومسؤول المعدية.



إحالة المتهمين

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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