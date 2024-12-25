الأجهزة الأمنية تكشف السبب وراء حريق شارع الجمهورية

حريق شارع الجمهورية.. كشفت تحريات المباحث المبدئية عن أن السبب وراء حريق مخزن الأدوات الكهربائية بشارع الجمهورية، هو ماس كهربائي في أحد الأجهزة داخل المخزن، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النار بسرعة كالهشيم، بسبب وجود كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال مثل الأسلاك والأدوات الكهربائية.

الموجز يسرد التفاصيل.

التحقيق بالأمر سيكون دقيقا

وشددت قوات الأمن أن التحيق في الأمر سيكون دقيقا، حتى يتم الوقوف على آخر ملابسات الحادث، ومعرفة السبب الحقيقي وراء الحريق، مؤكدة أن من الممكن أن الحريق قد يكون ناتجا عن الإهمال، الأمر الذي سيؤدي لعقوبة شديدة للعمال.

حريق شارع الجمهورية

الاستماع لأصحاب المخازن بشارع الجمهورية

ويستمع فريق المباحث الجنائية إلى أصحاب المخازن المتواجدين بالمنطقة، فضلا عن جمع الأدلة من محل الحريق.

السيطرة على حريق شارع الجمورية

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أحد محلات الأدوات الكهربائية الكائن بشارع الجمهورية بدائرة قسم الأزبكية بوسط القاهرة، ولم يسفر عن وجود ضحايا أو مصابين.

بلاغ بحريق شارع الجمهورية

وكانت قوات الأمن بقسم الأزبكية، قد تلقت بلاغا، مفاده اندلاع حريق داخل مخزن خاص بأحد محلات الأدوات الكهربائية، في شارع الجمهورية بنطاق دائرة قسم الأزبكية.

انتقال الحماية المدنية لمحل البلاغ بالحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين لمكان الحريـ.ق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة على الحريق.

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